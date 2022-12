Un encuentro de verano y un taller de foto

* Yamila Gauto

Mi mamá me comentó que en el Centro Cultural La Gloriosa, del barrio La Lagunita, había muchos talleres. A mí me interesó el taller de foto y video.

A principios de este año me invitaron a participar en un encuentro de verano joven del programa Santa Fe Más que se hacía en el Club Los Caranchos. Estuvo muy bueno porque nos conocimos un poco más, pasamos un buen rato juntos y ahí me encontré con muchas personas que me cayeron muy bien.

Fue el 3 de febrero de 2022 que empecé el taller de foto y video. Como alumna nos enseñaron a sacar fotos y hacer sesiones, hasta que un día me preguntaron si me interesaba ser acompañante en el taller y acepté.

Tenía que apoyar a mi compañera en las cosas que hiciéramos en la capacitación. Nos llevábamos bien, hacíamos las cosas juntas, pero ella se tuvo que ir por problemas personales.

Desde ese día llevo a cabo el acompañamiento en el taller. Me gusta lo que estoy haciendo y también apoyar a los chicos y chicas que participan. Le doy gracias a los coordinadores, Cande y Ema, por dejarme ser parte de la Juventud de La Gloriosa.

Un taller para conocernos

* Yamila Gauto del Centro Cultural La Gloriosa, que forma parte del Movimiento Evita, participó del taller de comunicación dictado por la Cooperativa de Trabajo La Cigarra. La capacitación surgió tras la firma de un convenio con el programa Santa Fe Más, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y llega a más de 26 mil jóvenes para brindarles herramientas para la inserción en el mundo del trabajo.

El desafío fue grande y se llevó a cabo en dos talleres de un encuentro semanal cada uno que tuvieron a personas de todas las edades, quienes fueron seleccionadas por haber transitado capacitaciones relacionadas a la comunicación y el periodismo en las organizaciones sociales de las que dependen.

Fueron tres meses por donde pasaron alumnas y alumnos de Radio Aire Libre, la Asociación Vecinal La Florida, La Poderosa, Radio Qom, el Centro Cultural Oveja Negra y el Centro Cultural La Gloriosa. Desde La Cigarra y con las periodistas del diario El Ciudadano, Silvina Tamous como coordinadora junto a Carina Ortiz y Negui Delbianco de talleristas, se pensó en brindar un acercamiento al periodismo y la comunicación institucional para que pudieran aplicarlo en cada una de las instituciones por las que transitan y se sienten parte.

Parece poco tiempo, pero cuando hay ganas todo se puede y logramos esa reciprocidad de conocimientos que nos da sabiduría. Como trabajo final hicieron textos que hablan de ellos y ellas, de sus miedos, de sus progresos, de su mirada de sus organizaciones y de sus barrios. Sus trabajos nos llenan de orgullo y por eso, los vamos a ir publicando tanto en la edición impresa como en la web del diario El Ciudadano. Esperamos que los disfruten.