Un Atalaya demoledor se quedó con la Copa 95 Aniversario y amplió su dominio en la Rosarina

Fueron meses de sufrimiento, de incertidumbre, de penurias, de pérdidas y el dolor de no poder estar en un lugar que se siente como ganado, pero tal vez como premio a no rendirse, a su resiliencia, el destino le guardó a Atalaya una alegría grande en la previa del certamen rosarino que está pronto a iniciarse: el Azul se quedó este martes con la Copa 95 Aniversario y sumó otro título a sus prolíficos últimos años de vida deportiva.

El certamen que se inició allá por 2021 encontró su final, que se cerró 88 a 73 para los de Malajovich Farruggia sobre Unión y Progreso en el Cruce Alberdi. Y valió la pena jugarla, ponerse al día. En definitiva, de este torneo participaron todos los elencos de la ciudad y fase tras fase se eliminaron hasta que uno solo levantó la Copa. Y fue Leo Yanson, de Atalaya, quién si no.

Casi no hubo partido, no existieron equivalencias. Atalaya dejó en claro una vez más el inmenso valor que tiene el oficio de un campeón, el saber jugar (y ganar) finales, el escuchar a tus compañeros cuando el estadio es una caldera, es estar en calma cuando todo parece explotar, el ver lo que pide el partido cuando la vista se nubla.

Este Atalaya versión Malajovich siempre tuvo a la defensa como estandarte, y este martes no fue la excepción, porque demolió a Unión en la primera mitad, cerró caminos, negó juego interior y ganó la lucha de ritmos controlando a sus bases.

Lo de Rava (17) fue impresionante, manejó los tiempos, jugó el pick and roll, hizo fluir al equipo y en el segundo cuarto además se hizo cargo del goleo. En ese parcial la ventaja trepó a 19 y ya el partido no volvería a ser partido, aunque Pastorino (16), Rodríguez (11) y Mir (15) lo intentaran como protagonistas del goleo de Unión. La reacción de los de González llegó a ponerlos a 11, pero Najnudel (23) y compañía lo liquidaron a puro bombazo. Después fue el tiempo de disfrute de los pibes del club que entraron para destacarse y de los grandes como Maruelli y Yanson, que no paran de sumar títulos. Y para la gente, claro, que una vez más le puso el alma en cada canción para darle a la noche el clima de final.

SÍNTESIS

ATALAYA 88: Emanuel Rava 17, Nicolás Giraudo 11, Francisco López 11, Brian Najnudel 23, Leo Yanson 11 (fi), Nicolás Castaño 5, Facundo Maruelli 3, Tomás Casas 3, Joaquín Etchevarne 2, Rafael Scaglia 0, Luka Rueda 0, Maxi Sosa 2. DT: Andrés Malajovich Farruggia.

UNIÓN Y PROGRESO 73: Pedro Bravo 5, Lucas Rodríguez 11, Mateo Pastorino 16, Santiago Cabaña 7, Fernando Mir 15 (fi), Mauro Orsi 0, Marcos Prez 7, Facundo Pérez 0, Guido Rodríguez 12, Ruiz Díaz, Yanni, Franco. DT: Claudio González.

ESTADIO: Cruce Alberdi

ÁRBITROS: Franco Petrone y Juan Jerez

PARCIALES: 21/13, 46/27 y 68/49

Todas las fotos de Juanjo Cavalcante