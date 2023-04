“Truco”, un homenaje al amor tóxico donde gana la pareja que mejor miente

“¿Dónde nació esa idea loca de que el amor trae cosas buenas? El amor es una pequeña herida que todes queremos mostrar. El amor es un día de calor sofocante. ¡Qué bomba el amor!”. De este modo, el equipo artístico de Truco define, en parte, su atractiva propuesta.

De hecho, Truco es una obra teatral porteña donde fluye, como en el juego de cartas la mentira casi como una condición, que este viernes 14 ofrecerá dos funciones en Rosario, en el Cultural de Abajo.

En Truco, el disparador es el amor tóxico para hablar del dolor en general, de las limitaciones personales, las contradicciones y pesares que el amor trae aparejadas. “Truco pone en escena la exploración del amor en pareja, ese amor muchas veces sobrevalorado, donde parece que cura y, como en este caso, lo nubla todo”, adelantan.

“Equivocate, los consejos no sirven para nada; soporto y creo que es amor. Truco es una oda al no entendimiento, un homenaje a lo tóxico del amor, a las formas que adquiere cada vínculo, una estructura que ya no puede sostener a dos personas, una sátira, un absurdo de todo aquello que hacemos y dejamos de hacer cuando la cosa se empieza a pudrir despacito. Truco es la necesidad de tener a alguien al lado, de pertenecer a alguien para pedirle libertad, de jugar al amor libre siendo dictador de la propiedad”, plantean.

Con las actuaciones de Aimé Lezcano, Laureano Lozano (también a cargo del vestuario y las luces) y Renata Moreno, la propuesta cuenta con dramaturgia y dirección de Gonzalo San Millán. Con Truco se da una situación singular dado que es la primera obra de Compañía La Lobo que reside en Caba pero sus integrantes son de Rosario, Villa Nueva, Guillón y Bahía Blanca.

Estrenada en 2022, la propuesta ofreció una primera temporada en Cooperativa El Perro (Caba), funciones en El Chalet Hereje (Villa María, Córdoba) y actualmente, más allá de su paso de este viernes por Rosario, se presenta en Animal Teatro (Caba).

“La Compañía La Lobo busca tensionar los límites discursivos y espaciales y llevar a un primer plano a la actriz y al actor. Son ellxs quienes manejan los hilos de una escena que está a punto de caerse”, adelantaron a El Ciudadano desde este equipo de trabajo. Y sumaron: “Truco es una obra de teatro performática, rota, no lineal. Es el caos pegado al amor. Lo difuso se vuelve forma y figura. En una mesa, tres sillas, un sillón, y algunas pavaditas más, donde se encuentran Lila y Augusto en sus malos entendidos del amor. También está Bruno, un mediador de las discusiones sobre la experiencia. Ellxs, contemporáneos de un sistema de amor que quedó obsoleto, son niñxs que hablan de amor y son adultxs frustradxs que aún conservan una miga de esperanza. Y así como pasa en el truco, gana la pareja que mejor miente, o no”.

Para agendar

Truco se presenta este viernes en Rosario, con dos funciones, a las 20 y a las 22, en Cultural de Abajo (Entre Ríos 579). Las entradas, a precios populares, se venden anticipadas de forma presencial en Librería Oliva (en el mismo ingreso a la sala) o escribiendo al correo laloboteatro@gmail.com.