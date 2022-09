Triunfos de Edison y Náutico y lo que viene en el ascenso local

En la primera B local, el miércoles Náutico le ganó a Unión Sionista como visitante por 66 a 63 por la zona de Reclasificación, en tanto que por el mismo grupo hubo triunfo de Edison ante Central U23 a domicilio por 73 a 59. Este jueves Provincial B recibirá a Ben Hur en la zona Campeonato.

Partidos para el viernes

El programa del viernes en la Primera A incluye en la zona Campeonato a Calzada vs. Los Rosarinos Estudiantil, y en la Reclasificación a los duelos Puerto San Martín vs. Libertad, Alumni vs. Federal y Universitario vs. Talleres.

En la zona Campeonato de la Primera B jugarán el clásico Newell’s vs. Central y Tiro Suizo vs. Echesortu. En la Reclasificación se medirán Timbuense vs. Red Star, Garibaldi vs. Fortín Barracas y Maciel vs. Sionista.

SÍNTESIS

CENTRAL U23 59: A. Montero 17, Herraez 3, Salas 2, Barbero 9, McCormack 2, A. Montero 0, Giambartolomei 8, Toledo 2, Velo 10, Seri 2, Sacripanti 4. DT: Lucas Lehrer.

EDISON 73: Gattuso 0, Farhat 21, Toledo 2, Moreno 22, Espinosa 15, Sánchez 13, Piatti 0, Cereda 0, García 0. DT: Ramiro Martínez.

ESTADIO: Cruce Alberdi

ÁRBITROS: Zucchio y Turrín

PARCIALES: 19/19, 36/35 y 48/56

SÍNTESIS

UNIÓN SIONISTA 63: González 2, Roitvain 12, Godoy 11, Bicetti 8, Villiguer 4, Hanono 13, Cogno 5, Beiserman 6, Moyano 2. DT: Gustavo Sandrini.

NÁUTICO B 66: Marini 10, Huguet 15, Clivio 8, García 2, Colazo 12, Peterlin 14, Arfilli 0, Eydallín 0, Montorfano 5. DT: A. Arcari.

ESTADIO: Shimon Peres

ÁRBITROS: Celi y Bissollatti

PARCIALES: 16/21, 38/32 y 48/51