Triunfazo: El Canalla lo dio vuelta y derrotó a Defensa en el Gigante para seguir bien arriba

Gran triunfo. Central se quedó con un partido de los bravos, ante un buen rival. El Canalla venció 2-1 a Defensa y Justicia. Lo superó en la tabla de posiciones. Y cada vez más se agigante su performance jugando en casa. Siete ganados y dos empatados, como local. Un dueño de casa que hace sentir incómodo a cualquier visitante. Una localía que sin dudas se hace cada vez más importante y que es el gran cimiento para la muy buena campaña que está realizando en este torneo.

Broun, Malcorra y Quintana, si sería automovilismo todavía estarían festejando con champagne en el podio. Pero más allá de las individualidades el equipo ante el Halcón no tuvo casi fisuras y casi todos terminaron poniendo su granito de arena para construir lo que fue una gran victoria.

Le costó varios minutos descifrar el partido. Pero el gol de Bogarín lo despertó y rápidamente igualó las cosas por Quintana. Con el rápido empate el Canalla, de a poco, comenzó a encontrar las formas. Gracias a buenas decisiones encontró como romper la marca del rival que siempre intentó tapar los posibles receptores de pase. Defensa ya no tenía tanto la pelota y eso se sabe que lo incomoda. Ortíz y Mac Allister cortaron cada intención de gestación de juego del Halcón y el partido entró en un trámite de paridad, más allá del resultado.

El equipo de Russo buscó el camino más directo para volver a inquietar a Unsain, pero a sus jugadores le faltó precisión en los últimos metros para mirar de manera seria al arco. A pesar de que no estaba fino en los metros decisivos tuvo el segundo pero Sant´anna evitó el gol de Giaccone. Defensa respondió y fue Broun quien salvó al Canalla en dos oportunidades. El partido se fue al descanso con un resultado justo y después de entretenidos primeros 45 minutos donde el Canalla lo empató sin dejar pasar mucho tiempo del gol que abrió el marcador.

El complemento comenzó algo ordinario y sin un claro dominador. Pero fue Central el que aprovechó esa falta de dueño en el partido y Malcorra marcó el segundo luego de que interviniera Unsain en un centro de Coyote. Intantes después Fatura se lució ante un remate de Alanís que ejecutó desde la altura del punto de penal. Defensa comenzó a crecer en el juego al ganarle la pulseada en la mitad de la cancha y el partido rápidamente entró en una zona peligrosa para los de Russo. Y más se tornó amenazante cuando el técnico visitante hizo ingresar a algunos de los titulares que había preservado por el compromiso copero que se le viene.

Russo ya no podía contrarrestar con Komar ya que este había ya reemplazdo al lesionado Quintana, entonces optó por la presencia en cancha de Ferreyra y por el ingreso de Bianchi. Cuando entró el delantero el que salió fue Candia y llamó la atención el aplauso de sus compañeros, toda una señal de apoyo ante su flojo presente. Defensa ya no inquietó tanto y el banco canalla se volvió a mover con los ingresos de O´Connor y Martínez Dupuy, así Central terminó jugando con dos delanteros bien definidos. En los últimos minutos fue el rival quien tuvo más la pelota, pero sus intenciones no lograron cristalizarse para poder empatar el partido.

Central ganó un partido bravo. Pasó al Halcón en la tabla y volvió a demostrar que es un equipo serio y de temer cuando juega en su casa, un Gigante que sigue siendo inexpugnable para cualquier rival que lo visite. La gente que dijo presente, como siempre, a pesar de las inclemencias del tiempo terminó reconociéndole a Russo el buen presente con el clásico “…es el equipo de Miguel”.

⚽📹 Así fue el cabezazo de Quintana para poner el partido 1 a 1#VamosCanalla 💪🏻🇺🇦pic.twitter.com/EKK8qQYWVd — Rosario Central (@RosarioCentral) May 19, 2023

📹⚽ Así fue el tanto de Nacho Malcorra para poner el partido 2 a 1#VamosCanalla 💪🏻🇺🇦pic.twitter.com/ci5dAlpyPM — Rosario Central (@RosarioCentral) May 19, 2023