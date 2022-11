Tristeza: a los 79 años murió Pablo Milanés, uno de los íconos de la canción cubana

El cantante y compositor cubano Pablo Milanés, uno de los más destacados exponentes de la Nueva Trova Cubana junto a Silvio Rodríguez, falleció en la madrugada de este martes, a los 79 años, en Madrid, España, donde se encontraba internado desde hace algunos días. “Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y apoyo, a toda su familia y amigos, en estos momentos tan difíciles. Que descanse en el amor y en la paz que siempre ha transmitido. Permanecerá eternamente en nuestra memoria”, indica un comunicado difundido por la oficina artística del músico a través de su cuenta oficial en Facebook.

Milanés se encontraba hospitalizado desde el 13 de noviembre último a causa de una inflamación en la vesícula biliar y una infección en el riñón, que lo obligó a cancelar varios conciertos de su gira Días de luz. El artista tenía un frágil estado de salud y sufría, entre otras dolencias, un trastorno renal por el que recibió un trasplante de riñón en 2014. El compositor y guitarrista dio su último concierto el 21 de junio pasado en La Habana, donde actuó para miles de personas en un estadio deportivo. “A pesar de mis 27 operaciones, salir a cantar es mi vida, es lo que me da emoción. Me da ganas de vivir contemplar la magia que se vive cuando empiezo a cantar y eso es inenarrable”, declaró en una entrevista con la agencia de noticias Télam en febrero de 2019. Nacido en1943 en Bayamo, Pablo Milanés, una de las voces más reconocidas de la música cubana, fue fundador del Movimiento Nueva Trova junto a Silvio Rodríguez y al fallecido Noel Nicola y, como parte de aquel colectivo, exhibió al mundo canciones que se convirtieron en himnos como “Yo pisaré las calles nuevamente”, “Yolanda” y “Años”. De hecho, aquel movimiento, que luego tuvo trascendencia internacional, particularmente en Latinoamérica a instancias de la vuelta de la democracia en muchos países y en particular en la Argentina, marcó el resurgimiento de la composición musical de la isla. Con esa imponente obra bajo el brazo y un permanente apego por el romanticismo, Milanés forjó un camino propio en la canción iberoamericana. A lo largo de su vida, editó más de cincuenta discos, recibió, entre otros, el Premio Nacional de Música de Cuba y el Grammy latino a la excelencia musical, y colaboró con músicos como el pianista de jazz Emiliano Salvador, el cantante Víctor Manuel y Xiomara Laugart, Milanés fue un artista reconocido y admirado a nivel mundial, se presentó durante décadas en distintos escenarios de América latina y mantuvo un eterno idilio con el público argentino. El destaco artista se encontraba hospitalizado en Madrid debido a “los efectos de una serie de infecciones recurrentes que en los últimos tres meses han venido afectando a su estado de salud”, según un comunicado. “Esta situación clínica -indicaba la nota- es secundaria a una enfermedad oncohematológica que sufre desde hace varios años y que le exigió instalarse en Madrid a finales de 2017 para recibir tratamiento”. “Por estos motivos fueron cancelados los conciertos de Milanés previstos para las próximas semanas, y suspender toda su actividad artística mientras dure esta circunstancia”, señalaba el texto conocido hace una semana. El músico tenía previsto actuar el 30 de noviembre en Ciudad de México y el 5 de diciembre en Santo Domingo; además, su agenda incluía una actuación en la ciudad española de Pamplona. El 30 de enero de este año, el artista sufrió la pérdida de su hija, la cantante cubana Suylén Milanés Benet, quien falleció a los 50 años a causa de un accidente cerebrovascular, un hecho que lo afectó emocionalmente pero también físicamente dada su enfermedad de base.

Una voz privilegiada

Las canciones de Pablo Milanés acompañaron a diferentes generaciones y dejan una huella imborrable en el imaginario musical latinoamericano.

La belleza de su voz privilegiada y su don para la interpretación, que le permitía llegar a registros que la mayoría no alcanzaba, unida a su forma poética de decir, de aparente sencillez, pero cargada de una profunda sensibilidad que tocaba el alma con independencia del motivo que lo inspirase, marcaron a generaciones de cubanos y latinoamericanos.

Su música tuvo también fuerte arraigo en España, donde era muy popular, y hasta en el pueblo más recóndito donde se presentara, jóvenes y mayores se sabían sus letras. Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, Ana Belén o Víctor Manuel son algunos de los artistas españoles que grabaron sus canciones y colaboraron con él. En su continente, figuras como Chico Buarque, Gal Costa, Armando Manzanero, los argentinos Mercedes Sosa y Fito Páez, o salseros como Andy Montañez o Gilberto Santa Rosa, entre muchos otros, estaban también entre sus preferidos e hicieron lo propio.

“Comienzo y final de una verde mañana” , “ Años” , “ Ya ves” , “ Yo no te pido” , “ Hoy la vi” o “ Para vivir” son parte de esa obra de Milanés que trascendió edades y fronteras y se convirtió en identidad de la mejor música hispanoamericana. También causaron gran impacto en su momento canciones políticas como “ Yo pisaré las calles nuevamente” , “ La vida no vale nada ” o “ Yo me quedo” , de las que nunca se desmarcó, aunque sí lo hizo de los dogmas y la deriva de la Revolución cubana, a la que hace ya tiempo no consideraba “revolucionaria”.

“Soy un abanderado de la Revolución, no del Gobierno. Si la revolución se traba, se vuelve ortodoxa, reaccionaria, contraria a las ideas que la originaron, y uno tiene que luchar”, dijo en los años 90 en una entrevista. Luego vinieron las canciones más dolorosas de su repertorio, entre ellas, “ Días de gloria” (“Vivo con fantasmas / Que alimentan sueños y falsas promesas / Que no me devuelven / Los días de gloria que tuve una vez”); “ Éxodo” (“¿Dónde están los amigos que tuve ayer? ¿Qué les pasó? ¿Qué sucedió? ¿A dónde fueron? Qué triste estoy”) o “ La libertad” (“A qué seguir respirando / Si no estás tú, libertad”).