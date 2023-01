Tristeza: a los 54 años murió Lisa Marie Presley, la única hija del Rey Elvis

Lisa Marie Presley, cantante y única hija de la leyenda del rock’n roll Elvis Presley, murió este jueves, a los 54 años, después de ser trasladada de urgencia a un hospital del área de Los Ángeles tras una descompensación cardíaca, según confirmó horas después Priscilla Presley, su madre.

“Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado”, expresó conmocionada su madre Priscilla a través de un comunicado.

Lisa Marie Presley había nacido en 1968 y era propietaria de la mansión Graceland de su padre en Memphis, una popular atracción turística de esa región. Tenía nueve años cuando Elvis murió en ese mismo lugar en 1977.

En 1988, Lisa Marie se casó con el músico Danny Keough, con el que tuvo dos hijos y del que se divorció en 1994. Un mes después de su divorcio se casó con Michael Jackson, al que conoció en un concierto cuando tenía 7 años.

“Estoy muy enamorada de Michael Jackson, dedico mi vida a ser su esposa. Lo entiendo y lo apoyo. Ambos esperamos formar una familia”, compartió en aquel momento Lisa Marie, que se separó de Michael Jackson dos años después.

En julio de 2020, recibió la peor noticia de su vida, su hijo Benjamin Keough se había suicidado a los 27 años.

De acuerdo al documento obtenido por el diario Daily Mail en ese momento, Benjamin se había encerrado en un baño de la lujosa propiedad de Calabasas. Cuando el cuerpo del joven fue descubierto por alguien que trabajaba en la casa, que luego llamó al 911, los ayudantes del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles encontraron el cuerpo sin vida de Benjamin tirado sobre el inodoro, en un escalofriante eco de la muerte de su famoso abuelo, el Rey del Rock and Roll.

La carrera de Lisa Marie

Su propia carrera musical comenzó con un álbum debut de 2003, To Whom It May Concern. Le siguió Now What de 2005, y ambos llegaron al top 10 de la lista de álbumes Billboard 200. Un tercer álbum, Storm and Grace, fue lanzado en 2012.

El martes último, Lisa Marie y Priscilla Presley asistieron a la ceremonia de los Globos de Oro en Beverly Hills, donde Austin Butler ganó el premio al mejor actor dramático por su papel protagónico en la película biográfica de Elvis, de Baz Luhrmann, estrenada el año pasado. Mientras aceptaba el premio, Butler agradeció a las dos mujeres y dijo: “Las amo para siempre”.