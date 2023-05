Tres partidos más le dan continuidad a la fecha 16 de la Liga Profesional

La pelota no para

Además de la presentación de Newell’s ante Arsenal la fecha 16 tendrá tres partidos más en la jornada de este sábado.

San Lorenzo, segundo a ocho unidades del sólido puntero River, será visitante de Banfield, en donde iniciará su quinto ciclo como DT Julio Falcioni, tras la salida de Javier Sanguinetti.

El encuentro se jugará desde las 18, con televisación de ESPN Premium, arbitraje de Fernando Echenique y la presencia en el VAR de Jorge Baliño.

La campaña de este San Lorenzo de Rubén Darío Insúa es más que destacable, sin grandes figuras pero con un conocimiento claro de las posibilidades y del plantel con el que cuenta, el equipo es confiable y además obtiene buenos resultados.

No obstante, hay un “blanco” y “negro” en este San Lorenzo. El “blanco” pasa por una defensa férrea y segura, que solo permitió cinco goles en 15 cotejos (uno cada cinco fechas) y los 1.040 minutos sin recibir un gol en contra jugando como local. El “negro” del Ciclón es la ofensiva. Tiene 15 tantos a favor y sus delanteros no marcan goles hace 11 partidos, quedando expuestos por esa ineficacia Andrés Vombergar y el paraguayo Adam Bareiro, quienes no marcan desde el 11 de marzo pasado ante Gimnasia.

En tanto, Independiente recibirá a Tigre en el estadio Libertadores de América. El partido comenzará a las 15.30, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Nazareno Arasa.

El Rojo suma 14 puntos en el campeonato pero lleva dos partidos sin perder, en los que sumó una victoria (2-0 vs. Belgrano, de local) y un empate (2-2 vs. Argentinos, de visitante), y con eso logró olvidarse momentáneamente del descenso por tabla general.

Por su parte, Tigre, con 21 unidades, tiene un andar irregular en el certamen, con presentaciones disímiles en cada fin de semana y no consiguió aún el nivel mostrado en la temporada pasada.

Por último, Instituto de Córdoba, que sufrió dos derrotas seguidas y se complicó en la tabla de promedios para el descenso, será local ante Colón. Será desde las 18 en el Estadio Monumental de Alta Córdoba, con el arbitraje de Luis Lobo Medina, el VAR a cargo de Pablo Dóvalo y televisado por TNT Sports.

La campaña de Instituto en esta LPF se divide claramente en dos etapas. Las primeras ocho fechas con 13 unidades de 24 y el triunfo a Boca en La Bombonera con una sola derrota, pero luego llegó está racha de siete fechas con cuatro unidades de 21 y apenas un triunfo.

Colón, con Néstor Gorosito, hoy alterna triunfos y derrotas, no tiene regularidad, y las fichas del “Sabalero” están puestas en la clasificación a la Copa Sudamericana, ya que está a cuatro unidades del último clasificado.