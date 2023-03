Tres grandes orquestas rosarinas a orillas del Paraná

Este viernes tendrá lugar en el Parador Mapu, a orillas del río Paraná en la zona norte de la ciudad, el Festival Lunario, un evento que contará con la participación de las bandas rosarinas Rosario Smowing, Cortito y Funky y Mundialmente Famosas. La jornada contará también con la musicalización de la Dj Triga Ninna.

“Cuando nos conocemos con el capitán, él me viene a ver a mí porque le dijeron que había una versión femenina de él y se encontró conmigo. Manejamos una misma energía y la forma de comunicar. Que las canciones nos pasen por el cuerpo, que las sintamos propias, incluso las nuestras, que son covers”, contó Lucía “La negra” Cerfoglio, cantante de Mundialmente Famosas sobre su relación con Diego Casanova, líder de la Smowing.

“Como banda nos interesa movernos en lugares que hablan a todos los públicos. Llevamos cierta bandera disidente sin apropiarnos de ningún movimiento. Yo como cantante me considero una persona gorda, marrona y pansexual. Lo digo siempre que puedo para que en el público las personas se puedan sentir identificadas. Hay festivales en los que falta representatividad y si llaman grupos de pibas lo hacen para que haya un poco de cupo y nada más. A muchos solo les interesa mover dinero y no el fin artístico. Estaría bueno poner el arte sobre todo. Los festivales tienden a ser elitistas. Está bueno que se empiecen a generar festivales donde se pueda compartir más desde todos los lugares. Bienvenidos sean festivales como este”, agregó la vocalista.

Las bandas

Rosario Smowing es una “RockBigBand” rosarina. Con 22 años de recorrido, cuatro discos y dos singles dobles editados de forma independiente, es considerada como la más destacada en su género a nivel nacional.

Con su origen a fines del siglo pasado, recrea la música bailable de las décadas del 40, 50 y 60 al estilo “swing argentino” con canciones propias que combinan elementos y arreglos de ska, jazz, mambo, rockabilly, dixie, tango y bolero.

Su primer disco, Volumen 1 (2003), fue registrado en los estudios All Audio, por Jorge “Negro” Ojeda, contando con la locución de Don Orlando de la Matta, la colaboración de Jorge Risso en la etapa de edición y mezcla, y fue masterizado por Eduardo Bergallo en Buenos Aires. El videoclip de su corte “Mareado” fue finalista del Primer Festival Argentino del Videoclip, dirigido por el premiado realizador rosarino Federico Actis. En el año 2005 la canción “Mareado” fue incluida en el compilado swing Roll of the Dice, compartiendo la lista con temas de bandas internacionales como Pink Martini, Bellevue Cadillac, Sandro Cumini, Jet Set Sixers y otras.

Su segundo álbum, Si siempre estoy llegando, fue grabado entre el 6 y 8 de marzo por Amilcar Gilabert, cuenta con la participación de Matias Salina en bandoneón, Lucas Magliochetti en tuba y Orlando de la Matta en locución. A finales de 2007, la orquesta fue convocada a incorporarse al elenco de la obra teatral Un guapo del 900, dirigida por Eva Halac y producida por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Cultura de la Nación.

Desde 2008 mostraron su arte en distintos escenarios en seis diferentes giras por Brasil con producción de Difusa Fronteira.

En mayo de 2011 aparece Volumen 3. Se Mueve, su tercer disco de estudio, en el que participan importantes invitados, entre los que se encuentran Mara Santucho (Los Cocineros) y Carlo Seminara.

Fue el 2012 el año que los vio iniciar la saga de hasta el momento seis tours por el viejo continente participando de los más importantes festivales europeos, subiéndose a los escenarios más prestigiosos de 14 países, uno de ellos del continente asiático. Ese año, el sello alemán Flowfish Records edita el Volumen 3 en Europa, que en las primeras dos semanas de lanzamiento agota su venta online y es destacado por la prensa especializada.

En 2013, Rosario Smowing lanzó 13 años, una edición especial que contiene sus tres discos.

No te prometo nada, cuarto disco de estudio, fue presentado en su 4ta gira europea y posteriormente de manera oficial en diferentes ciudades de Argentina. Sus últimos tres lanzamientos fueron realizados durante años 2020 y 2021, se realizaron en plataformas virtuales con dos singles cada uno que serán parte de su próximo material discográfico. Además está su canción “Serena”, perteneciente a su último single doble “Sencillo 3”, que fue incluida por Spotify en una de sus playlist oficiales.

Por su parte Mundialmente Famosas es una banda emergente de la ciudad de Rosario creada a principios del año 2020. Abarca diversos ritmos del mundo como el pop, funk, disco, blues, rock, jazz, boleros, ofreciendo un amplio abanico de estilos musicales.

El grupo está integrado por Lucía “La Negra” Cerfoglio, cantante y actriz; Sofía Pasquinelli en guitarra, Nahuel Osler en bajo eléctrico y Paula del Río en batería. Cuatro artistas locales con una larga trayectoria en diferentes ambientes artísticos.

Por último Cortito Y Funky es una banda rosarina creada en el año 2017 que fusiona géneros como el funk, soul, r&b y sop logrando así un sonido característico, que combinado con sus potentes y enérgicos shows, termina de darle la identidad a la agrupación.

Pasión y baile, su primer EP fue lanzado en el año 2019, luego y con pandemia de por medio, la banda decide encarar un trabajo mucho más profesional que el anterior y de ahí sale Memorias full álbum video, un disco que va acompañado de una película realizada por la productora audiovisual Broda y Mariscal media, el cual fue lanzado en el año 2022.

Actualmente se encuentran produciendo canciones para su próximo disco además de un año que vendrá acompañado de varios lanzamientos.

Para agendar

El Festival Lunario tendrá lugar este viernes, a partir de las 20, en el Parador Mapu (Av. Eudoro Carrasco 3610). Las entradas está a la venta en planetaentrada.com y en Amadeus Rock (Córdoba 1369 local 9)