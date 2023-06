Tremendo viernes: oferta variada en la noche más popular del básquet local

La Superliga rosarina ofrecerá este viernes desde las 21.30 un panorama muy interesante con acción de la fecha 11 tanto en ambos grupos de la competencia. También habrá Primera B. Los detalles de lo que viene y lo que pasó el jueves.

Por la zona 1 Calzada será local ante Caova, mientras que Unión de Arroyo Seco recibirá a Temperley, Atlantic Sportsmen a Atalaya y Ciclón a Unión y Progreso. En este caso será postergado Saladillo-Provincial y para el 14 de junio pasó Atlético Fisherton frente a Newell’s.

En el grupo 2 jugarán esta noche Alumni de Casilda ante Talleres de Arroyo, Libertad frente a Gimnasia, Sportivo América con El Tala y Sportivo Federal ante Sportsmen. Para el domingo pasaron Los Rosarinos Estudiantil con Echesortu y Central frente a Tiro Suizo.

En la Primera B habrá otro nutrido panorama, que tendrá en la zona 1 a Independiente de Ricardone vs. Fortín Barracas, Puerto San Martín vs. Atalaya B, Red Star de San Lorenzo vs. Gimnasia B y San Telmo de Funes vs. Garibaldi de Fray Luis Beltrán. Atlantic B tiene fecha libre, mientras que para el lunes pasó Edison vs. Ben Hur.

En el grupo 2, a las 22 chocarán Gimnasia C frente a Servando Bayo. Para el domingo a las 20.30 quedó Echesortu B con Maciel y el lunes a las 21 jugarán Universitario ante El Tala B.

Mientras, Unión Sionista derrotó este jueves a Provincial B como visitante por 83 a 63 y Paganini Alumni de Granadero Baigorria superó como visitante a Náutico B por 82 a 70.

Tabla zona 1

Red Star 7-1

San Telmo 6-2

Puerto 6-2

Atalaya 6-2

Gimnasia B 5-3

Edison 4-4

Garibaldi 4-4

Ben Hur 3-4

Atlantic B 2-7

Fortín Barracas 1-7

Independiente 0-8

Tabla zona 2

Talleres 9-0

Universitario 6-2

Sionista 5-3

Provincial B 5-4

Maciel 4-4

El Tala B 4-4

Paganini 4-5

Gimnasia C 3-5

Servando Bayo 3-5

Echesortu B 2-6

Náutico B 1-8