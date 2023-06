Tremendo: avanza una denuncia contra Marley y se anexa a la causa por la que está detenido Corazza

Mientras Marley se encuentra grabando los episodios de “Expedición Robinson” en la selva colombiana, en la Argentina su nombre verdadero, Alejandro Wiebe (53), resuena en la justicia y es tendencia en las redes sociales

Es que días atrás, se conoció una denuncia formal radicada en Oberá, Misiones, en la que un hombre de identidad reservada mencionó a Marley y a Marcelo Corazza (50) como a dos de las personas que conoció en una quinta durante un viaje a Buenos Aires que hizo a los 14 años.

La denuncia, que fue recibida en el juzgado de Luis Alarcón, en Misiones, sostiene: “Me presento por medio de este acto a los fines de poner en conocimiento que con el temor propio del caso, con mi identidad reservada, quiero manifestar que en ese viaje que realicé a una quinta en la localidad de Pilar, vi y reconocí a dos conductores famosos: Marley, al que llamaban ‘el bonito’ y Marcelo Corazza, ‘el porteño'”.

Con la información en sus manos, el juez Alarcón habría llamado a los Tribunales federales de Comodoro Py para consultar si la causa por la cual Corazza estaba detenido tenía algún vínculo con esta última denuncia. El expediente por el que está detenido el ganador del primer “Gran Hermano” tramita ahora en el juzgado de Ariel Lijo. Todo indica que la denuncia contra Marley será anexada a la causa Corazza.

De esta manera, la Justicia Federal le iniciará una investigación a la figura de Telefe, quien en la últimas horas se bajó de la conducción de los premios Martín Fierro a entregarse el 9 de julio. Marley no está imputado hasta el momento.

El autor de la denuncia contra Marley salió al aire en el canal Crónica TV donde dio más detalles de su versión.

“Yo fui abusado con apenas catorce años, cuando fui contactado por este clan en el que había un conductor muy famoso. Yo daría mi identidad pero tengo miedo, tengo familia. ¿Y si le pasa algo a mi familia?”, denunció la supuesta víctima, en vivo, en el estudio de Crónica TV, luciendo un pasamontañas para evitar ser identificado.

“Esta gente tiene un gran poder, un poder oscuro, un poder perverso. ¿Quién me asegura que estas personas no me van a hacer daño?”, continuó el hombre, que ante la pregunta del conductor del ciclo sobre si algún famoso abusó de él no dudó en responder: “Marley, Marley”. Y agregó: “Pagaban por tener relaciones y a mí dieron un pequeño porcentaje”.

La denuncia formal fue mostrada al aire por el conductor del programa LAM, Ángel de Brito. Allí se señala que este hombre -de Misiones, cuya identidad se preserva- realizó un viaje a Pilar, provincia de Buenos Aires, “después de haber sido reclutado” y asistió a una casa quinta en la cual se encontraban reunidos varios personajes mediáticos.

“Había mayores de edad y menores. Dos mayores de los que estaban eran celebridades, Corazza y Marley. No recuerdo más que eso”, deslizó en la denuncia.​

​”No recuerdo ni puedo precisar la fecha exacta, pero fue hace muchos años. Vi y reconocí a conductores famosos como Marley y Marcelo Corazza. Al primero lo llamaban ‘el porteño’ y al otro, ‘el bonito'”, aseguró. Tras ese testimonio, ni Marley ni Telefe hablaron al respecto.

Corazza, otra vez detenido

El 22 de marzo Corazza fue detenido junto a Francisco Angelotti (46), Andrés Charpenet (53) e Ignacio Mermet (53) acusados de formar parte de una red que captaba niños y adolescentes de entre 10 y 18 años para manipularlos, abusar de ellos y obligarlos a tener sexo con otros adultos a cambio de una retribución monetaria.

En abril, el juez Sánchez Sarmiento había resuelto la falta de mérito para Corazza en la acusación por asociación ilícita y había hecho lugar al pedido de excarcelación por el delito de corrupción de menores.

Sin embargo, los resultados de la pericia en el celular del productor de Telefé volvieron a complicar su situación: fotos y videos con contenido sexual, además de chats con otras presuntas víctimas fueron los principales elementos encontrados en el dispositivo.

El 31 de mayo Marcelo Corazza quedó otra vez detenido, pero esta vez, el ex participante de Gran Hermano se entregó en la sede de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, en Recoleta. Su abogado defensor negoció su entrega.

La Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó su procesamiento en una causa por corrupción de un menor de 13 años y exhibiciones obscenas. Y había ordenado su prisión preventiva.

Patricio Lugones, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26 avanzó sobre esa línea de investigación para identificar a las personas involucradas, determinar si eran niños, niñas o adolescentes al momento de las conversaciones y si hubo un intercambio de dinero para acceder a ese material.

Otro de los puntos claves en la nueva detención del productor de Telefe, suspendido desde que se conocieron las denuncias, fue el pedido del fiscal original del caso para que la investigación pase a la órbita de la Justicia Federal al considerar que detrás de esta banda estaba el delito de trata de personas.

El caso ahora está en manos del juez Lijo y el fiscal Carlos Rivolo.