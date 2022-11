Tras un largo tiempo alejado de la ciudad que lo vio nacer en 1961, regresó “El juego del Calamaro”

Sergio Arboleya, Télam

A alrededor de las 21.10 y con el estadio ya hecho una caldera por las 15 mils personas dispuestas a entrar en la esperable propuesta, la trilogía de apertura fue con “Bohemio”, “Cuando no estás” y “Verdades afiladas”.

Y aunque las cartas ya estaban expuestas y arriba y abajo del escenario el código era compartido y celebrado, enseguida fue posible profundizar la huella de la mano de “Para no olvidar”, “Me arde” y “All You Need is pop”.

“Voy a pedir un momento de gratitud, algarabía y amor para recibir a Zoe Gotusso”, solicitó Andrés como prólogo a la visita de la joven trovadora cordobesa que se lució en “Tantas veces”, otro de los logrados pasajes de la velada.

Otra presencia de peso en la noche fue la de Diego Armando Maradona a dos años de su fallecimiento, quien irrumpió en las pantallas mientras se enganchaban las canciones “Maradona” y “Espérame en el cielo” pero dejando espacio para que la audiencia ovacionara el momento culminante de aquel mágico gol a los ingleses en los cuartos de final del Mundial México 86.