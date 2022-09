Tras su paso por “La Voz”, Stefano Marocco prepara un show con artistas invitadas y su full band

El rosarino Stefano Marocco volvió a cautivar con su voz, esta vez en su propio país. Es que el joven artista se dio a conocer en México tras participar (y llegar a la final) en el certamen La Voz del país azteca, donde fue apadrinado por Laura Pausini. En esta oportunidad, buscando la revancha, formó parte de los seleccionados en el envío musical versión argentina y sus coaches fueron el dúo Mau y Ricky. En cada velada, Marocco dejó al jurado y al público con la boca abierta, pero debió retirarse en las semifinales, y el joven lo tomó como el “cierre de un ciclo”. Ya listo para continuar con su carrera solista, Marocco prepara un concierto imperdible este viernes en su ciudad, en el Galpón de la Música.

La presentación del cantante se realizará en el marco de una gira que lo llevará, además de Rosario, por escenarios de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, entre otras ciudades.

En medio de la recorrida por radios y canales de la ciudad, Marocco expresó a El Ciudadano que su nuevo paso por el reality lo llenó de ganas de seguir cantando. “Mi experiencia en La Voz fue muy positiva y siempre trato de irme de los lugares con algo lindo y la experiencia me sirvió para cerrar un ciclo”, sostuvo. Y agregó: “Aprendí muchas cosas nuevas y afiancé otras, y ahora, a seguir trabajando que es lo importante”.

Además, de cara al show de este viernes, donde cantará junto a Antonela Cirillo y Lolita Fiamma, compartió: “Estoy re ansioso, con miedo, nervios, con electricidad, todo junto. Hace mucho, desde 2019, que no tocamos con la banda completa y el pasar por La Voz me despertó eso de tocar en vivo. Siempre tenía la incertidumbre de cómo me podría ir y con el programa gané un gran impulso, así que acá estamos, con muchas ganas de cantar”.

Para agendar

Stefano Marocco se presentará este viernes, desde las 21, en el Galpón de la Música, de Estévez Boero 980. Las entradas, a 1650 pesos, se adquieren a través de la plataforma streamcket.com