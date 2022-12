Tras la acusación de violación contra Nick Carter, cancelan el especial navideño de Backstreet Boys

Luego de que se conociera este jueves una denuncia contra Nick Carter, cantante estadounidense integrante de los Backstreet Boys, acusado de violar a una menor de 17 años con autismo en 2001, la cadena norteamericana ABC decidió cancelar la emisión del especial navideño del grupo pop.

Así lo confirmaron medios especializados del país, que detallaron que el programa ya grabado, titulado A Very Backstreet Holiday, se iba a emitir el próximo miércoles en la tradicional señal de aire propiedad del The Walt Disney Company.

En él, Carter, AJ McLean, Kevin Richardson, Brian Littrell y Howie Dorough celebrarían la época navideña con canciones de su décimo álbum, justamente de temática idónea para la época, A Very Backstreet Christmas. También había apariciones de figuras de la comedia y la música norteamericana, como Seth Rogen, Meghan Trainor, Rob Riggle, Nikki Glaser, Ron Funches y Atsuko Okatsuka.

La decisión de los directivos de la cadena deriva de la denuncia que hizo ayer una mujer de 39 años, que se identificó como Shannon Shay Ruth.

Tras formalizar la denuncia en la justicia, Ruth brindó una conferencia de prensa en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Allí relató que había presentado la demanda junto con otras tres víctimas que habían preferido no dar a conocer su identidad, pero que al igual que ella también aseguraban haber sido violadas por Carter cuando eran menores de edad.

La mujer, que contó que vivía con autismo y parálisis cerebral, alegó que el abuso ocurrió en febrero de 2001 durante un concierto de los Backstreet Boys en la ciudad de Tacoma, en el estado de Washington.

Según la denuncia, ese día, el artista invitó a la por entonces chica de 17 años a subir al autobús de la banda cuando la vio haciendo fila para que le firmara un autógrafo, y una vez adentro la obligó a tomar bebidas alcohólicas, la llevó a la cama, la agredió físicamente y finalmente la violó.

“Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son el resultado directo de que Nick Carter me violara”, afirmó Ruth con lágrimas en los ojos al recordar el suceso. Y añadió: “Después de violarme, recuerdo que me llamó «zorra retrasada» y que me agarró y me dejó moretones en el brazo”.

Ruth añadió que como resultado del ataque sexual además fue infectada con el virus del papiloma humano (HPV), al igual que las otras tres denunciantes.

No es la primera vez que el músico recibe acusaciones de este tipo: en 2017 fue demandado por violación por la cantante Melissa Schuman, pese a que no trajo consecuencias penales para Carter.