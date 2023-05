Tras la 47° edición de la Feria del Libro, el sector cooperativo y mutual se moviliza

Continúan las repercusiones por la participación del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) con su stand institucional en la 47° Feria del Libro. Más de 1.200.000 visitantes recorrieron los diferentes pasillos y se acercaron al stand en que que mutuales y cooperativas mancomunadas, junto al INAES, mostraron el trabajo del sector.

A partir de allí surgió lo que actualmente se desarrolla, un espacio de trabajo para pensar alternativas colectivas a la problemática que afecta a las editoriales y a algunos medios escritos por la falta de papel y su precio de referencia. Es en la propia Feria del libro que se gestó este espacio entre mutuales, cooperativas editoriales y medios gráficos.

La experiencia en la Feria del Libro fue muy productiva debido a la gran participación de sellos editoriales del sector. Más de 30 entidades mostraron la diversidad en la producción, donde muchos de ellos no habrían estado presentes de no ser por esta iniciativa colectiva convocada por el INAES. Allí los cientos de miles de visitantes se llevaron una muestra del gran trabajo que se hace desde las cooperativas y mutuales en el universo editorial, dando lugar a autores que difícilmente hubieran logrado publicar sus obras por intermedio de sellos del circuito comercial.

Es así como las personas que visitaron el stand del INAES se interiorizaron de la labor de las entidades en nuestro país, revalorizaron la economía popular, la importancia de las cooperativas y mutuales para el desarrollo y crecimiento de la comunidad. También muchos pudieron obtener información sobre cómo conformar una cooperativa y/o una mutual, así como quienes ya forman parte de dichas entidades evacuaron algunas dudas vinculada a trámites o a la gestión.

Más de 15 libros se presentaron en esta oportunidad en la Feria. También se realizaron talleres. En el stand había un espacio de literatura para niñas y niños. La gran variedad de público a quienes fueron dirigidas las actividades hizo que permanentemente el stand estuviera concurrido de manera masiva.

Como corolario, el domingo 14 de mayo se presentó, en la Sala Ernesto Sábato, el libro “Principios cooperativos en acción, frente a los desafíos de la agenda global” escrito por el miembro del directorio del INAES y presidente de la ACI, Ariel Guarco. Estuvieron presentes el presidente del INAES, Alexandre Roig y representantes de diversas federaciones y cooperativas de distintos sectores con una sala colmada de espectadores.

“Es la feria del libro con la mayor presencia de las editoriales cooperativas. Tratamos de identificar el lugar que tiene el cooperativismo en la producción de la industria editorial, no sólo exhibiendo la Economía Social y la Economía Popular, mostrando la cantidad de trabajo que se genera; también estas editoriales hacen circular las obras de autores que si no fuera por ellas no circularían. Muchas editoriales cooperativas valorizan plumas provinciales y locales” expresó el presidente del INAES Alexandre Roig.

Acerca del espacio del organismo en la Feria del Libro agregó: “El balance de nuestro stand fue muy importante, por la gran cantidad de personas que visitaron el stand y porque creo que marcamos un jalón de la participación del cooperativismo en un imaginario donde todavía no había penetrado, el imaginario editorial, de los libros, un imaginario simbólico donde tiene que aportar a ese imaginario que es crear formas nuevas y potentes de transformación social. Por eso es nuestro objetivo que en uno años hagamos presentaciones de obras del cooperativismo ante miles de personas ávidas de saber y que quieran aprender a cómo hacer mejor este mundo haciendo cooperativismo”.

En tanto, Ariel Guarco, luego de la presentación además de mostrar su alegría por el gran acompañamiento recibido, manifestó: “La presencia del INAES en la Feria del Libro marca una forma de llevar adelante las políticas públicas co construidas con el sector, un compromiso del sector de trabajar estratégicamente junto a un Estado que lo entiende y lo acompaña. El hecho que haya habido representantes de tan diversas ramas del cooperativismo, también es una muestra del compromiso del sector de llevar adelante un modelo económico, social, ambiental, cultural diferente y de hacerlo estratégicamente en conjunto con el Estado y de estar seguros y convencidos que es el modelo que va a terminar produciendo los cambios que necesitamos para tener una sociedad mejor y una sociedad que nos incluya a todos”.