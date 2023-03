Tras el caso Corazza, salió a la luz una denuncia por abuso sexual contra Jey Mammón

Después de que Marcelo Corazza, el primer ganador de Gran Hermano y productor de Telefe, fuera detenido el pasado lunes por corrupción de menores y trata de personas, este martes el programa A la Tarde de Karina Mazzocco en América TV, convocó a Lucas Benvenuto para hablar del caso y él se presentó como una víctima del conductor de La peña de morfi.

Benvenuto contó que Corazza se contactó con él cuando tenía apenas 14 años, mantuvieron conversaciones sexuales y hasta le pedía fotos íntimas, pero que nunca se vieron en persona. “Yo hablaba con Marcelo cuando tenía 14 años, a través de una aplicación. Me mandó fotos y mantuvimos conversaciones sexuales”, contó. Pero luego, el hombre reveló que fue abusado por un conductor de Telefé el cual no se animó a mencionar en televisión, pero sí en sus redes sociales.

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefé. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17. Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Mi mamá llamaba a su casa para preguntar: ¿Lucas llegó?. Él tenía 32 y yo, 14”, relató.

“Lo denuncié en 2020, en medio de la pandemia. La audiencia fue por Zoom y la fiscal me dijo: no podemos hacer nada porque el caso prescribió, si vos querés hacer visible este caso en los medios, tenés que saber que no vas a lograr nada de parte de nosotros porque prescribió. Es la historia de mi vida esa palabra: prescribió”, concluyó en su relato.

Cabe señalar que Benvenuto no confirmó el nombre del conductor en la entrevista pero si lo hizo en sus redes sociales cuando un usuario le consultó si “el conductor músico de Telefé que mencionaste es el de Morfi”.

JEY MAMMÓN DEBERÍA DE ESTAR PRESO 😳 pic.twitter.com/pa9wKwMWFG — El Pelado de A24 (@ElPeladoDeLaTV) March 22, 2023