“Transformadas del humor!”: el gran regreso de la diversidad y el glam en una noche inolvidable  

Humor y transformismo parecen ser un par dialéctico inseparable. Una estética de la mano de la otra, han transitado las trincheras del arte en tiempos difíciles, complejos, como pasó con este tipo de propuestas en la última dictadura cívico-militar. Ahora, en estos otros tiempos de deconstrucción, ambos lenguajes debieron revisarse para poder volver al ruedo potenciados, tomando a la diversidad como el gran disparador, que al mismo tiempo está en la verdadera esencia del transformismo, en un sentido amplio y como el gran objetivo.

Eso es lo que sucede con el music hall rosarino Transformadas del humor!, que este jueves regresa a la cartelera local, esta vez al Centro Cultural Güemes, en el corazón del barrio de Pichincha (repite el domingo con doble función), con un elenco ciento por ciento rosarino, donde el talento es también una fuerte consigna.

Transitando música, danza, humor y transformismo en el contexto de un show multidisciplinario de gran producción, Transformadas… ya lleva algunos años de trabajo y muchas funciones exitosas en la ciudad. Pero ahora, el regreso se produce con un staff renovado.

“El público será partícipe de una especie de gran varieté que impacta desde el momento cero en el que ingresa a la sala porque, debido al despliegue con el que cuenta el show, se acondicionó el teatro para que el humor, el transformismo, la música en vivo y la presencia de los bailarines, se desarrollen en diversos escenarios generando vertiginosidad, y un claro mensaje sobre las necesidades y diversas cuestiones por las que transita el colectivo LGTBIQ+”, adelanta el parte de presa de esta propuesta que cuenta con el humor de Julio Chianetta y Coco Castillo (también transformista), el trabajo de los transformistas Lucas López Masan y Fran Villagra, en el apartado cantantes, Marcos Franchi y Juliana Aguilera y un cuerpo de baile integrado por Nicolás Ramírez, Lucía Verón, Diamela Bertone, Agustín Luna, Daniela Rodríguez Costa, Daiana Zarza, Giuliana Chazarreta, Damián Mateo, Fabricio Martin y Rafael Días, con producción y dirección general de Nicolás Ramírez.

Revisar y potenciar el humor

La propuesta de Transformadas del humor! abreva en diversas estéticas pero el humor es estructurante. “Hace años que, por suerte, el humor se viene revisando y hoy, hacer humor implica respetarnos entre todos y obviamente divertirnos sin caer en lugares comunes. Todos necesitamos reírnos y sacarnos de adentro muchas cosas que muchas veces no podemos, y la risa siempre es una gran oportunidad. Pero tenemos que adecuarnos a las modalidades de la época: ya no va más la burla a alguien de la platea, porque muchas veces el humor habilitaba eso y ya quedó fuera de tiempo. Tampoco utilizar la diversidad física, etnias, religiones o lo que fuere como también se hacía hace mucho tiempo o la cosificación, que fue un clásico de la revista porteña”, planteó de modo basal y en relación con lo que ofrece este espectáculo el talentoso actor y humorista rosarino Julio Chianetta, con una carrera tan diversa como extensa en los escenarios locales.

“Hoy el humor –continuó– debe ser más inteligente y por lo tanto es un desafío hacer humor: yo soy de la idea de que el público participe, que sea parte de lo que ofrecemos las y los artistas, pero sin forzar nada, la cosa tiene que fluir porque de otro modo no funciona. En este espectáculo tenemos tres grandes transformistas que trabajaron muchísimo para lograr cuadros que son realmente muy entretenidos, que se basan en las historias que cuentan a través de un formato de la música o del playback; son, además, cuadros con momentos muy impactantes y al mismo tiempo muy divertidos”.

En el mismo sentido, Chianetta, que hace las veces de un gran animador-presentador más allá de su trabajo específico con el humor, sumó: “Yo no hago una sola participación dentro del show que dura una hora veinte. A través de uno de mis personajes, me comunico con el público en forma directa, hablo con la gente, y el humor surge también de la espontaneidad que es otra de las claves. Venimos desde el año pasado haciendo un recorrido con Transformadas… y aunque parezca imposible, en un momento, el diálogo se da y termina siendo como una conversación con los 250 espectadores. La gente termina participando, empatizando con la situación y disfrutando mucho”.

Chianetta destacó el nivel artístico de todo el staff, también, entre cantantes y bailarines, con el cantante Marcos Franchi, que representó a Rosario en La Voz Argentina de hace dos años, y Juliana Aguilera, “que canta como los dioses y que es un placer escucharla”, además de un cuerpo de diez bailarines y bailarinas de distintas estilos, “donde hay gente de lo urbano, de la salsa y hasta del clásico, pero con una propuesta integradora, donde todo se fusiona, porque el gran protagonista es el espectáculo en sí mismo y no los nombres de quienes lo llevamos adelante”, planteó contundente.

Y completó: “Otro punto muy destacable es el vestuario, muy cuidado, que también es de Nicolás Ramírez, productor y director general, un chico muy joven, no tiene 30 años, pero de un talento inusitado. No hace una década que empezó a montar este tipo de shows y no ha parado de crecer. Yo hace años que estoy en el espectáculo y suelo ser muy crítico de las cosas en las que estoy participando. Pero ver y ser parte en estos días de un ensayo general fue revelador: les dije a todos que estaba «orgulloso» de participar porque yo soy como el abuelito del grupo (risas). Es muy placentero ser parte de un espectáculo de tu ciudad donde todo está tan cuidado, porque el talento siempre es fundamental, pero además hay que tener ideas y capacidad de trabajo, y me sorprende ver el nivel al que han llegado, por ejemplo, con las coreografías; hay una generación de artistas formados para el varieté y el music hall y muchos de ellos están en este show. Fundamentalmente, porque siempre necesitamos de eso que nos da la naturaleza, pero después está la formación y el trabajo constante, técnica, conocimiento y ganas; todo eso está potenciado junto con la experiencia que quizás podamos acercar otros”.

Finalmente, el actor y humorista habló del concepto de diversidad que es otra de las marcas que ofrece este espectáculo incluso más allá del transformismo donde, desde la gráfica, ya se presume una idea de romper con ciertos dogmas del show musical más clásico: “La diversidad es como una consigna pero es algo que está en este grupo de artistas que hacemos este music hall, no es algo forzado o buscado. El transformismo ha logrado revertir muchas cosas, porque los artistas del transformismo vienen luchando desde hace décadas con muchas cuestiones. Acá, lo diverso, está en todo: en el vestuario, en las parejas de baile y las coreografías que no son para nada tradicionales; acá lo que importa es mostrar el virtuosismo a través de la danza sin diferenciar absolutamente nada de la pareja que está en escena. También, hay mensajes en todo momento que apelan a la verdadera inclusión, porque estamos en una época donde se habla mucho de inclusión pero muchas veces eso es medio falso y queda sólo en los discursos que buscan la corrección política”.

Para agendar

Transformadas del humor! se presenta este jueves 18 a las 21.30, y el domingo 21, a las 19 y 21.30, en el Centro Cultural Güemes (Güemes 2808). Reserva de entradas: @transformadas.oficial, Punto Fijo (Cochabamba 937) o al +549-3413 51-7926