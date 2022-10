Trabajadores del Hospital Gamen paran por tiempo indeterminado: “El ministerio recorta fondos”

Los médicos del Samco reclaman que se lo reconozca como hospital de tercer nivel. El efector tiene médicos facturando como monotributistas directamente al hospital, y no les pagan desde hace dos meses. Si no contratan más personal calificado, peligran las guardias de fin de semana

Los trabajadores del Hospital Anselmo Gamen, de Villa Gobernador Gálvez, declararon el “quite de colaboración por tiempo indeterminado” y movilizaron en la puerta de la sede rosarina del ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, para luego marchar hasta gobernación, en reclamo del reconocimiento del Samco como hospital de Tercer Nivel de salud pública. Además, exigen el pase a planta de 15 profesionales que se encuentran en situación de precarización y, lo que es el reclamo más urgente, la regularización de los pagos de los salarios adeudados por éstos: los delegados denuncian que llevan dos meses sin cobrar los sueldos y las horas extras.

Los trabajadores declararon el sece de actividades laborales en el hospital villagalvense tras semanas se solicitar audiencias con las autoridades de Salud. La decisión fue tomada en asamblea general como última instancia, luego de haber llevado adelante desde hace dos meses, en el comienzo del conflicto.

El reclamo de los profesionales y trabajadores de la salud del Gamen tiene tres aspectos fundamentales: la exigencia de la elevación del efector público para ser reconocido como hospital de tercer nivel de atención médica, el reconocimiento de los trabajadores monotributistas como empleados del sistema de salud y su pase a planta, y el pago de los sueldos tanto de éstos 15 monotributistas como de las horas extras realizadas por los médicos que deben cubrir “guardias extras” para sostener la atención en el sanatorio los fines de semana, desenmascarando la escasez de personal en el sanatorio.

🥁📣Por faltas de repuestas en el Nodo Salud trajadorxs del Gamen marchan a Gobernación Reclaman el pago a los médicos de guardia, el reconocimiento del efector como hospital de tercer nivel y el pase a planta de 16 trabajadorxs. pic.twitter.com/o5Pqek9lf2 — ATE Rosario (@ATERosario) October 13, 2022

Eleanora Salvatierra es delegada de ATE del hospital “Anselmo Gamen” y dialogó con El Ciudadano: “Hace un mes que estamos con reclamos que se van agudizando día a día y se van sumando cosas”. El conflicto comenzó hace dos meses, luego de que, tras quedar sin un titular, el efector dejó de pagar las horas extras a los médicos de guardia que vienen sosteniendo el servicio de atención. Además, el hospital cuenta con quince trabajadores que no están contratados por la cartera de salud, sino que perciben su remuneración directamente del hospital. Luego de que la provincia definiera colocar un Comité revisor de cuentas en cada efector de la provincia, la unidad no tiene el manejo de sus fondos, por lo que los trabajadores informales dejaron de percibir sus sueldos.

Como si esto fuera poco, a la semana llegó una orden del Ministerio de sacar camas de terapia, “lo cual significa reducir personal. El personal de terapia es todo personal especializado precarizado”. Salvatierra contó que “Se fue agudizando la lucha” y que se acercaron a diferentes lugares para poder conversar con las autoridades municipales y así llevar el conflicto por las vías reglamentarias, en busca de una respuesta: “Fuimos al Concejo de Villa Gobernador Gálvez, a la intendencia. En esos lugares nos atendieron pero las respuestas fueron vagas”, presentaron peticiones de audiencia con el Director Tercer Nivel de Atención Médica del ministerio de Salud provincial, pero no obtuvieron ninguna resolución ni contestación alguna.

Tras esto, los trabajadores decidieron llevar adelante medidas de fuerza: “Seguimos de asamblea a diario decidiendo qué hacer cada día” hasta optar por hacer un quite de colaboración de tres horas por turno. pero esto se vio complicado porque vinimos al nodo de salud a traer notas al doctor Rodrigo Mediavilla, Director provincial de calidad, regulación y fiscalización en el Tercer nivel de atención del ministerio de Salud provincial.

La decisión de marchar desde Villa Gobernador Galvez fue tomada luego de una semana sin obtener respuesta alguna por parte del ministerio. “Cuando llegamos nos encontramos con las puertas cerradas y no nos atendían. Estuvimos un buen rato ahí y tomamos esto como una negativa a atender a los delegados”. Después, los profesionales, acompañados por los gremios de ATE, Siprus y Amra, emprendieron la marcha hasta la sede de gobernación. La respuesta fue la misma.

“Hay un descontento total de los trabajadores. Tenemos 14 personas que quedan por fuera de contratación” dado que no han logrado tener ninguna modalidad de empleo para con la cartera de Salud”. El hospital Gamen tiene 600 laburantes cumpliendo funciones, de los cuales el 40% es precarizado en diferentes modalidades, como el monotributo no reconocido, los contratos 169 llamados por los mismos profesionales de la salud “contratos Covid”, entre otras formas de aparición irregular en el sistema.

“Esperamos alguna respuesta. La verdad que el gobierno y el Estado están ausentes, no se sientan a charlar con nosotros para ver de qué forma podríamos lograr una solución para los trabajadores y trabajadoras”, sentenció Eleonora.

Números rojos: falta gente y dinero

Según Jerónimo Ainsuain, secretario general de Siprus regional Rosario, “Hay algunas cuestiones que no están garantizadas de atención, por lo tanto eso no permite una elevación del nivel de atención. Es un reclamo específicamente presupuestario, pero hay otro reclamo que es los monotributistas” dijo el gremialista a este diario, y subrayó: “Hay alrededor de 15 profesionales que son monotributistas no reconocidos por el ministerio, a quienes les paga directamente el hospital. Como el hospital está acéfalo hace varias semanas, no toma ninguna responsabilidad y no les está pagando”.

“Hace dos meses que el hospital no les paga a estos 15 profesionales monotributistas y no le paga al resto las horas extras que realiza, por ejemplo profesionales de planta que hacen horas extras con monotributo y no se les está pagando”, denunció a El Ciudadano Ainsuaín. Hay dos meses de deuda en materia de sueldos para estos 15 profesionales monotributistas, a los cuales se suman los profesionales de la salud que hacen horas extras para completar las guardias del fin de semana.

“El Ministerio no ha dado ninguna solución, ninguna respuesta”. Según el gremialista, las autoridades de la cartera de salud “dicen que la plata ya fue entregada al hospital y que (el no pago de los haberes) es un problema del hospital”, mientras que, por otro lado, “el efector dice que la plata no la tiene y que no le mandan los recursos suficientes para sostener esa atención”.

Y en este contexto, el Ministerio puso un Comité Revisor de Cuentas en todos los hospitales en la provincia y centros de salud para auditar cuántos profesionales están bien contratados, y cuantos profesionales sobran, cuántos trabajadores están bien contratados y cuántos trabajadores sobran en relación a la cantidad que ellos calculan que necesita el hospital diariamente”.

Es decir, es la provincia la que va a terminar definiendo si esos si esos colegas que hoy son monotributistas continúan en el hospital gaming según lo que ellos mismos defiendan si llegó la plata o no para poder pagarles. “El ministerio ya definió no mandar más plata de la que mandan, por lo tanto le dicen al hospital bueno, arreglense ustedes con los cargos con los contratos ya tienen los fondos que requieren”.