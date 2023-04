Trabajadores de Clarín exigen reincorporación de despedidos y que empresa acate conciliación

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa acompañaron a los trabajadores de Clarín. Anunciaron que si no se modifica la situación este viernes realizarán una "movilización masiva" a las puertas del diario

Integrantes de la comisión interna de trabajadores del diario Clarín exigieron “la reincorporación de los trabajadores despedidos” en una conferencia de prensa que brindaron hoy frente a la redacción del matutino, mientras que representantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) mantenían una audiencia en el Ministerio de Trabajo con la empresa para que el multimedios “acate la conciliación obligatoria” dictada por la cartera laboral.

“Nos encontramos nuevamente acá, como hace cuatro años, cuando despidieron a 65 trabajadores. Nos quieren amedrentar. Estos despidos no tienen un fin económico. Mantendremos el compromiso de seguir dándolo todo para lograr la reincorporación de los compañeros. La empresa dice que acató la conciliación obligatoria y no es cierto. No están dejando pasar a los compañeros despedidos”, señaló durante la conferencia de prensa el secretario General del SiPreBA y trabajador de la Televisión Pública (TVP), Agustín Lecchi.

La conferencia se realizó esta mañana en la calle Tacuarí al 1800, frente a la redacción de Clarín, y el sindicato adelantó que se realizarán asambleas en las redacciones en sintonía con una jornada impulsada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren).

La convocatoria se realizó como consecuencia de la falta de avances en el conflicto por los despidos de 48 trabajadores del diario Clarín y en el contexto de una jornada de “lucha salarial” convocada hoy por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) -a la cual está adherida el SipreBA- “en todas las redacciones” del país.

Distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales se solidarizaron hoy por la mañana con los trabajadores gráficos y se hicieron presentes en la asamblea.

Estuvieron presentes representantes de ATE Capital, Satsaid, Frente de Izquierda, Izquierda Socialista, La Dignidad, UTEP, Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SitaPren), Frente Darío Santillán y Frente Patria Grande.

Asimismo, ofrecieron ayer su adhesión representantes del Frente de Todos en la Legislatura porteña y la CTA Autónoma.

“Trabajé el sábado a las 16 y el domingo por la mañana tenía bloqueado todos los accesos. Fue muy oscuro y violento. Vi muchas veces esto y hoy me toco estar de este lado”, indicó en declaraciones a Télam la trabajadora de Clarín Sandra Comisso, quien con lágrimas en los ojos contaba como esta mañana le habían impedido ingresar a la empresa en la cual trabaja desde hace 32 años.

Según indicaron desde la organización gremial, los representantes del Grupo Clarín no se presentaron ayer en la audiencia de conciliación obligatoria a la que habían sido citados en el Ministerio de Trabajo.

No obstante, y pese a asegurar que hoy se comenzaría a acatar la conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral, los empleados despedidos el domingo último no podían ingresar a las instalaciones del multimedio porque personal de seguridad de la empresa lo impedía con el despliegue de un vallado dispuesto alrededor del edificio.

“La empresa se está negando a acatar la conciliación obligatoria. No está dejando pasar a los compañeros y compañeras despedidos que tienen que ser reincorporados por la conciliación” dictada por el Ministerio, explicó ayer el delegado de Clarín y secretario de Asuntos Profesionales del SiPreBA, Matías Cervilla, en declaraciones a Télam.

Durante la conferencia, los trabajadores de prensa despedidos intentaron ingresar a su espacio laboral pero no pudieron atravesar el vallado impuesto por la empresa el domingo, luego de que se conociera la noticia.

Los trabajadores de prensa cesanteados fueron recibidos por guardias de seguridad que les impidieron entrar y ningún representante de recursos humanos se hizo presente en el lugar para darles explicaciones, indicaron voceros gremiales.

Según información que obtuvo Télam, desde las 11 los representantes del SiPreBA y de la comisión interna del Diario Clarín, se encuentran reunidos con los abogados de la empresa en el Ministerio de Trabajo en una sede de la cartera laboral.

Desde el gremio adelantaron que en caso de no tener una respuesta favorable realizarán una movilización y cese de actividades el próximo viernes 21 para reclamar la reincorporación de los despedidos.

“Son 48 los despidos pero todavía estamos recabando información para constatar que no haya más, porque también puede haber contratados que la empresa no haya contabilizado porque no los toma como trabajadores”, había detallado Cervilla.

Lecchi, en declaraciones para Télam, indicó que el objetivo del gremio es que la empresa “retrotraiga los despidos” y poder “tener un diálogo en un contexto distinto, con los trabajadores y trabajadoras adentro” del multimedio.

“Clarín se cree totalmente impune y por fuera de la ley. Los compañeros se enteraron de una manera absolutamente impersonal de los despidos, no tuvieron forma de tener un diálogo con ninguna autoridad de la empresa, llegan acá y los recibe gente de seguridad que tiene una lista, ni siquiera alguien de recursos humanos”, remarcó el dirigente gremial.

Además, Lecchi señaló que la empresa genera este desconcierto porque quieren forzar a los trabajadores despedidos a recurrir a “las oficinas legales de la empresa” y así poder “vender la situación como un retiro voluntario”.

Leonardo Torres, uno de los trabajadores despedidos el domingo pasado, pertenecía al área de vídeo y aseguró que todos los periodistas gráficos hicieron la “reconversión a digital” porque entendieron que “el panorama cambió”.

“Nunca se nos cayeron los anillos por entender la época. El tema de la reconversión no es la explicación”, denunció Torres, quién fue notificado de su despido tras 30 años en la empresa.

Ante los despidos, una asamblea de dirigentes y delegados sindicales de prensa fue convocada el domingo pasado en las puertas de Clarín, donde se dispuso un paro general, aunque la huelga quedó supeditada al cumplimiento de la conciliación por parte de la empresa.

La medida ministerial dictada implica que la situación debe retrotraerse al momento previo a los despidos, además de haber llamado a las partes a la audiencia de ayer.

El Ministerio de Trabajo, que conduce Raquel ‘Kelly’ Olmos, dio por iniciado un “período de conciliación obligatoria por el plazo de quince (15) días”, debiendo “retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto”.