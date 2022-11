Todo Verde: Social Lux es el nuevo campeón del torneo que organiza la Asociación Rosarina

La Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria fue el escenario elegido. Social Lux como protagonista principal y Central en una especie de actor de reparto. El campeón de la máxima categoría de la Rosarina se definió en la última de 30 largas fechas. En simultáneo y a 10 kilómetros, el otro partido de la fecha: Newell’s vs. Argentino.

Social Lux llegó a esta última instancia puntero en soledad y con una ventaja de una unidad por sobre Newells, el inmediato perseguidor. Para gritar campeón dependía de sí mismo. Ganarle a Central significaba levantar la copa por primera vez en su historia.

La Lepra, que buscaba su tercer título consecutivo en el ámbito local, jugó con un ojo en cancha de Morning ante Argentino y otro en Baigorria.

La primera jugada clara del partido en la Ciudad Deportiva la tuvo Agustina Gonzebatt para Central, pero la pelota pasó apenas rozando el palo. De ahí en más, fue todo de Social Lux. Con más ganas que claridad, el equipo dirigido por Nicolás De Bruno tenía el manejo del juego y las más claras. Pero le costaba. Probó en varias oportunidades de afuera, pero nada.

En Morning, Argentinos le ganaba a Newell’s y en Baigorria se respiraba con alivio.

En un ida y vuelta constante, en el que los nervios jugaron su partido, fue Central el que empezó a llegar más claro, pero la defensa de Social se las arregló para despejar cada amenaza de gol.

En Morning, la Lepra empataba con un gol de Antonella Chazarreta.

Con el correr de los minutos, la arquera de Central, Melina Vera (de apenas 14 años), se perfilaba como figura del partido. Y lo terminó siendo, en los goles no tuvo responsabilidad, pero el resto las sacó todas. Y fueron varias.

En Morning, el equipo de Gastón Aguirre daba vuelta la historia y con gol de Ayelén Simeani se ponía en ventaja. En Baigorria el partido seguía igualado. Con ese resultado el que gritaba campeón era el equipo rojinegro.

Sobre el final de la primera parte llegó el alivio Verde. Córner desde el sector derecho, pelota al área para que de cabeza y en soledad, Anabella Cocco anote el primero de la gran tardenoche.

El elenco Canalla, fuera de la lucha por el título, contó con 7 futbolistas que militan en AFA, tanto en Sub 19 como en Sub 16 y ante todos los pronósticos previos, que podían especular con un posible bajón de ritmo para que el clásico rival no se consagrara jugó un partidazo.

En el complemento empezaron a notarse los nervios y Social no podía llegar al gol que le permita descontracturar. Melisa Alfonso en el arranque recibió sola dentro del área, pero el cabezazo fue desviado por la arquera Canalla. Joana Benítez también estuvo cerca con una pelota que se fue apenas rozando el palo. Y cuando los goles no los hacés, te los terminan haciendo.

Lourdes Duque, a los 19 minutos, y con un golazo, ponía el 1-1 con un zapatazo de 40 metros.

Inmediatamente después lo tuvo Mercadito y volvió a tener una gran intervención de la arquera canalla. Otra pegó en el palo. Newell’s ganaba 4-1 y los nervios en Baigorria se notaban.

Social Lux es uno de los clubes pioneros en incluir el fútbol femenino. Antes de que se institucionalizara el torneo en Rosarina, tuvo que salir a las rutas para poder jugar a la pelota en otras ligas. Desde que la ARF creó el torneo, siempre estuvo cerca de consagrarse. En todos los campeonatos fue protagonista, en todos terminó quedándose con las manos vacías. Primero ante Central y luego contra Newell’s. Esa historia muchas veces es difícil revertirla y es innegable que, en el empate, pasó por la cabeza de cada jugadora que estaba en campo.

Así, con una mochila de nervios, el equipo de Ludueña siguió buscando. Otra pelota pegó en el palo, dos en el travesaño. Y Vera seguía siendo figura con sus atajadas.

El partido se moría y un gol separaba a Social de cumplir el gran sueño. Y llegó faltando 7 minutos para que termine el tiempo reglamentario. Melisa Alfonso, quien volvió al club luego de un parate y es una de las futbolistas históricas de Social, anotó el 2-1 e hizo explotar a propios y ajenos.

Detrás del alambrado, la gente empieza a cantar “Dale Mercade”. La familia y amistades que domingo tras domingo acompañan a sus jugadoras. Hinchas del club y dirigentes. Lucía Barreto, árbitra del partido, pitó el final y el desahogo fue total: Rosario tiene nuevo campeón. Rosario se pintó de Verde.

El primer torneo oficial desde la institucionalización del fútbol femenino llevó el nombre de Adriana Lofiego, en un homenaje a la dirigente de Social Lux que durante 35 años fue miembro fundamental de la comisión directiva de Mercadito y una de las primeras mujeres en incursionar dentro del funcionamiento de un club. También, una de las patas fundamentales para que el club se posicione como pionero en el fútbol femenino. En ese campeonato, Social no pudo gritar campeón, hoy, 5 años después y con muchas futbolistas que en aquel entonces estaban, lo pudo hacer. Las pibas de Social consiguieron el primer título de la máxima categoría que tiene el club de calle Pascual Rosas. Y Adriana, seguro, festejó con una sonrisa desde el cielo.