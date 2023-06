Todo el programa del domingo de básquet, con Superliga y ascenso

El domingo de Superliga trae por la fecha 12 de la zona 1 a Caova vs. Fisherton desde las 20.30 y Regatas vs. Saladillo a partir de las 21.30.

En Olegario la novedad fue el fichaje estelar del interno Omar Cantón, quien viene de jugar la Liga A en Atenas de Córdoba.

En Regatas la noticia pasó por la confirmación de la salida de Germán Vitelli de la dirección técnica. La determinación la tomó la subcomisión de básquet la pasada semana y tras una semana de charlas entre el club y el entrenador, se cerrará el exitoso ciclo que promocionó muchos chicos a la primera y logró el ascenso a Superliga. Lo noticia fue sorpresiva y desde aquí se optó por no hacerla pública hasta que estuviera confirmada. Luciano Benevento estará al frente del equipo en los próximos compromisos.

En el grupo 2, el domingo jugarán Gimnasia vs. Sportivo Federal, Sportsmen Unidos vs. Central y Talleres de Arroyo Seco vs. Libertad. Para el lunes quedó Echesortu vs. Sportivo América.

Superliga, zona 1

Provincial 7-0

Caova 8-1

Temperley 8-2

Atalaya 7-1

Unión AS 5-5

Fisherton 5-4

Regatas 5-5

Unión y P. 5-5

Newell’s 3-5

Atlantic 3-8

Ciclón 2-7

Calzada 2-8

Saladillo 0-9

Superliga, zona 2

El Tala 10-0

Sportsmen 8-1

Náutico 7-4

Estudiantil 7-4

Tiro Suizo 5-5

Talleres 4-4

Alumni 4-5

Libertad 4-6

Echesortu 4-6

Central 4-6

Gimnasia 3-7

América 2-8

Sp. Federal 1-8

Ascenso

Por la zona 1 el domingo jugarán Atalaya B vs. Independiente de Ricardone y por la 2 El Tala B vs. Echesortu B.

Tabla zona 1

Red Star 8-1

Puerto 8-2

San Telmo 8-2

Atalaya B 6-3

Gimnasia B 5-4

Edison 5-5

Garibaldi 4-6

Ben Hur 4-5

Fortín Barracas 2-8

Atlantic B 2-8

Independiente 0-9

Tabla zona 2

Talleres 9-0

Universitario 7-2

Sionista 7-3

Provincial B 6-4

Paganini 5-5

El Tala B 4-5

Servando Bayo 4-5

Maciel 4-6

Gimnasia C 3-7

Echesortu B 3-7

Náutico B 1-9