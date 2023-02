Tirotearon el gremio de la Carne y la sede de AIC: dejaron notas para integrantes de bandas narco

La sede del Sindicato de la Carne y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fueron blancos de balaceras entre la 1 y las 2.30 de este sábado en sus fachadas de la zona sur. Las instituciones distan una 15 cuadras entre sí y ambos casos no registraron heridos. En el primer edificio policial está el personal que se encarga de llevar adelante la mayoría de las pesquisas por delitos que se cometen en el departamento Rosario. Los autores fueron dos varones en moto, quienes dejaron dos notas con referencia a personas que están en prisión y dispararon siete veces.

En la sede gremial no se sabe de él o los autores de los 11 balazos, aunque trascendió que también dejaron un escrito contra personas que cumplen condenas por integrar organizaciones narcos. No es la primera vez que las bandas utilizan agresiones armadas contra instituciones públicas y privadas para dejar advertencias y amenazas al interior de sus filas y contrarios, el año pasado de septiembre a diciembre hubo una seguidilla de estos hechos de tinte mafioso.

De acuerdo con voceros policiales, el primero de los ataques armados se conoció pasada la 1 de este sábado cuando llamados al 911 alertaron sobre detonaciones en avenida Fausta al 5300, de barrio Saladillo. Los uniformados de Comando Radioeléctrico arribaron y determinaron que la agresión se había producido sobre el frente de la sede del Sindicado de la Carne, en zona sur. Los policías resguardaron la escena y recolectaron 11 vainas servidas, además de constatar impactos sobre la fachada.

Un integrante de la comisión directiva del gremio llegó alertado por los vecinos y entregó a los pesquisas una nota que los gatilleros habían tirado por debajo de la puerta: “Eri Masini, Leandro Vilchez dejen de pasar datos a los Fiscales Botón, Mata…”.

La primera de las personas sindicada fue condenada en agosto de 2021 por la Justicia federal de Rosario a 11 años de prisión tráfico organizado de estupefacientes en la causa bautizada Coronas Blancas donde fue penado como líder el piloto de avión comercial Julio “Peruano” Granthon.

En tanto, Vilches apodado Gordo y ladero de Ariel “Guille” Cantero recibió en 2018 una pena a 10 años de cárcel por integrar la banda de Los Monos y en octubre de 2021, fue condenado en el fuero federal a 11 años por comandar desde prisión una organización dedicada a la venta de drogas en barrio Tango.

Pasó casi una hora y a las 2.30, dos varones en moto pasaron por el frente de la sede de la AIC, ubicada en el predio del ex Batallón 121 de Lamadrid al 500, y gatillaron siete veces. En este lugar también dejaron dos notas, aunque las fuentes del caso no trascendieron los mensajes que tenían, sólo indicaron que hacían referencia a personas que estaban presas. Algunas versiones dieron cuenta que eran idénticos al del gremio de la carne, pero esto no fue confirmado.

En este lugar, los investigadores recolectaron siete vainas servidas y corroboraron impactos en el frente, sin registrar personas heridas.

La guerra del cartel

No es la primera vez que las organizaciones criminales llevan adelante balaceras contra edificios públicos y privados para que trasciendan mensajes de advertencias para propios, ajenos y bandas contrarias. En la sede de la AIC ya habían arrojado notas el 1º de septiembre pasado. En esa oportunidad, los volantes también se distribuyeron en el Centro Municipal de Distrito Sur, el hospital de Niños Zona Norte y el policlínico Pami II de barrio Arroyito. Unos prolijamente impresos en hojas tamaño A4, otros escritos a mano sobre una tela plástica con menor cuidado, los textos hacían alusión a nombres conocidos de bandas de narcomenudeo locales, y por los mismos las sospechas se dirigen a un grupo subsidiario de Los Monos que opera en los barrios Ludueña y Empalme Graneros. Las imputativas formalizadas esa semana a varios de sus integrantes apoyaron la presunción.

“Fiscal Socca, Matías Edery, hacen meter presos y hacen causa a la gente que René Ungaro, Los Funes y Los Riquelme le apuntan para arreglar las condenas, abreviados y estadías en pabellones comunes”, expone uno de los volantes arrojados frente a la sede de la AIC.

Otro mensaje, manuscrito, fue dejado en el Centro Municipal Sur, sobre el que además arrojaron piedras que hicieron astillas algunos vidrios. El texto rezó: “Fiscal Socca, dejá de vender humo con gente de que Fran Riquelme te apunta. Y el otro fiscal, Matías Edery, para hacer meter presos y hacer causas a la gente que René Ungaro, Los Funes y Los Riquelme apuntan para arreglar las condenas, abreviados y estar en pabellones comunes”.

El 4 de septiembre llegó la contestación cuando un solitario tirador en bicicleta disparó cuatro veces contra el frente del Distrito Sur. “Guille Cantero, controlá a tus gatos. Matías César Pino, Los Picudos, los que están batiendo la cana. Atte: La mafia”, decía el papel que fue dejado en el suelo.

Otro ataque con mensaje mafioso se produjo el 21 de septiembre contra el Complejo Penitenciario de avenida 27 de Febrero al 7800. En ese lugar está la Subunidad 3 de varones, el Order y la Unidad 5 de Mujeres. La casi docena de tiros se enfocó en dirección de la cárcel de mujeres donde dejaron esta nota: “Si se siguen prestando con René y los Funes que hacen verduguear a las pibas presas le vamos a empezar a la familia a las que se sigan prestando a hacer eso”, expresa la nota escrita a mano que dejaron los atacantes. Y continúa: “Primero y último aviso! Saben que no jodemos”. Vale recordar que el jueves pasado desconocidos también dispararon contra ese sector, el cual acumula en total cuatro ataques armados en los últimos 9 meses.

No sólo las instituciones públicas fueron blanco de balaceras el año pasado sino también el edificio del Multimedio de Televisión Litoral, ubicado en presidente Perón al 8100, fue atacado dos veces en diciembre pasado. El primero fue cerca de la 1 del 12 de diciembre cuando un hombre disparó contra el frente y dejó un escrito dirigido a Esteban Alvarado, Claudio Javier Morocho Mansilla y el clan Funes: “Dejen de trabajar con los fiscales porque vamos a matar a un policía todos los días”. El 28 de ese mes y pasadas las 21 volvieron tirotear la fachada del medio de comunicación.