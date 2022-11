Básquet

Tiempo de revanchas en los playoffs de la Superliga: puede ser noche de definiciones

Miércoles para Atalaya (1) ante Caova (0), Echesortu (0) vs. Sportsmen (1), El Tala (1) frente a Gimnasia (0) y Talleres (0) con Temperley (1). En permanencia, Náutico (0) vs. América (1) y Ciclón (0) vs. Unión (1)