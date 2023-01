“The Dark Side of the Moon” de Pink Floyd cumple 50 años entre festejos y polémica

Noticias Argentinas

The Dark Side of the Moon de Pink Floyd espera una edición especial para celebrar su 50 aniversario durante este 2023, en lo que fue un disco que hizo un cambio de sonido y estética de la banda británica, aunque llega con polémica por el diseño elegido.

Lo impensado de este lanzamiento es que el grupo quedó envuelto en una serie de críticas de grupos de un movimiento que pretendía censurar el nuevo diseño realizado especialmente para el festejo del aniversario del icónico álbum.

En ese sentido, señalaron que dicho nuevo logo tenía similitudes con símbolos y colores de diferentes frentes minoritarios.

El mismo consiste en una luz atravesando un prisma triangular que genera un arcoíris, el cual ahora aparece insertado dentro del cero del número 50.

Sin embargo, al verlo algunos grupos homófobos de las redes sociales arremetieron contra “la pretensión inclusiva” de Roger Waters y compañía.

Estos críticos radicales creyeron que el arcoíris era una referencia ideológica para “adoctrinar a sus fans” y de esa manera demostraron una ignorancia absoluta con respecto a la historia del rock.

La nueva caja de lujo estará disponible desde el 24 de marzo: incluye un CD más un vinilo desplegable del álbum de estudio recientemente remasterizado y audio en Blu-Ray y DVD con la mezcla original 5.1 y las versiones estéreo remasterizadas.

El set también incluye un nuevo disco Blu-ray adicional de una mezcla de Dolby Atmos más un CD y un LP de The Dark Side Of The Moon: Live At Wembley Empire Pool (Londres-1974).

Por otro lado Pink Floyd presentó el nuevo logotipo como diseño de la nueva caja de este lanzamiento especial de The Dark Side Of The Moon.

Entre las interesantes novedades para melómanos incluye una versión del concierto mundialmente famoso en el Planetarium de Londres, donde la banda hizo el debut del álbum en febrero de 1973.