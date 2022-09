Tevez: “No me voy a bajar del barco. Lo mínimo que puedo hacer por el plantel es quedarme”

El DT confirmó que seguirá al frente del plantel, al menos hasta el momento en que sean las elecciones y se siente a hablar con los nuevos dirigentes. De todas maneras, el Apache anticipó que si la situación dentro de la institución no cambia, Central peleará el descenso en la próxima temporada

Carlos Tevez confirmó en conferencia de prensa que seguirá al frente del primer equipo auriazul, al menos hasta el momento en que sean las elecciones y se siente a hablar con los nuevos dirigentes. De todas maneras, el Apache anticipó que si la situación dentro de la institución no cambia, Central “peleará el descenso” el próximo año.

“No me voy a bajar del barco, quizás me expresé mal. Lo mínimo que puedo hacer por el plantel es quedarme. A los pibes los estamos poniendo y estamos quemando procesos. Tienen mi respaldo adentro de la cancha, pero se están haciendo cargo de algo que no lo tienen que hacer. Los chicos se hacen cargo de una situación complicada”, expresó el Apache.

Tevez hizo un análisis concreto del plantel actual y dejó bien en claro su pensamiento para lo que viene.

“El problema no soy yo. Tenemos 32 jugadores, de esos te quedan libre 11. De los restantes, dos están operados del tobillo, dos de la rodilla, uno está vendido. De los 17 que te quedan, 11 tienen menos de 20 años. Es muy poco lo que tenemos, tenemos que armar un plantel nuevo. No se puede armar un equipo de un día ara el otro y menos competitivo como el que necesitamos”, manifestó el DT del Canalla.

Y añadió: “Central tiene problemas para el año que viene. Se nos desarma todo el plantel y no sabemos con quien hablar. No podemos comprar, porque no tenemos plata para comprar, tenes que vender para que entre algo de plata. El año que viene el club está para descender. Yo solamente estoy planteando el problema, es trabajo de las agrupaciones solucionarlo”.

Por otro lado, Tevez se hizo cargo de lo que ocurre dentro de la cancha con su equipo: “Los resultados son culpa mía, pero si estamos en un proyecto al año que viene, ¿cómo lo armas? Perdemos un equipo completo. Yo me voy a sentar a hablar con la comisión de ahora para decirles lo que necesito. Ya tengo la fecha de la pretemporada y casi el lugar para hacerla. Yo voy a dejar todo armado por si me quedo yo, o para el próximo que venga”.

Lo concreto es que después de amenazar con una posible salida de Central el pasado domingo tras el empate con Platense, Tevez dio marcha atrás y confirmó su continuidad. Claro que la misma está supeditada a lo que ocurra con las elecciones y seguramente con los resultados de los próximos partidos.