Terror, drama, animación y música para disfrutar en pantalla grande

La chica nueva, de Micaela Gonzalo, encabeza los estrenos de cine de esta semana. Se trata de un film que aborda las problemáticas del mundo del trabajo y que se suma a otras novedades como son la producción estadounidense La señora Harris va a París de Anthony Fabian, basada en la novela homónima de Paul Gallico; los films de terror La luz del diablo de Daniel Stamm y Amenaza explosiva de Kim Chang-ju; la animación dirigida al público infantil Lilo, Lilo cocodrilo de Will Speck y Josh Gordon, y el film musical Astroscope de Doha.

“La chica nueva”

Bajo la dirección de Micaela Gonzalo y con la actuación protagónica de Mora Arenillas se conoce este jueves La chica nueva. El film sigue a Jimena, una joven sin trabajo ni recursos, que viaja a Río Grande, donde vive su medio hermano, con la esperanza de que esa región fabril la reciba. El viento, el frío y el contexto de crisis económica son el marco donde desarrollará su empatía y pertenencia con quienes la rodean para por fin reconocerse.

“Hace muchos años fui a conocer Rio Grande en Tierra del Fuego y me sorprendió la cantidad de personas de distintas latitudes que se instalaban allí y me pregunté qué hacía ahí. Después hablé con Lucía Tebaldi, la guionista y me dijo «investiguemos qué hacen» y así, como dos detectives, nos pusimos a entrevistar trabajadoras y trabajadores de las fábricas. Nos pareció increíble que, como plan de soberanía, en ese lugar se sembrara industria. Yo vengo de una familia de clase trabajadora, mi papá trabajó mucho tiempo en parques industriales y mi mamá es docente de nivel inicial. A la hora de la cena, mi papá hablaba mucho del trabajo y tengo la sensación de que las preguntas de mi mamá sobre el tema eran muy didácticas, orientando a que mis hermanos y yo tuviésemos entendimiento del tema. Una vez recuerdo que mi papá se puso a llorar porque habían echado a un compañero por robar, así que ahí se me armó un mundo emocional y moral del cual me va a ser difícil salir. Por otro lado, yo misma comencé a trabajar de muy chica y no puedo imaginar una primera película de otra cosa que no sea la inserción laboral”, contó Gonzalo sobre la génesis del film.

El elenco de La chica nueva se completa con Rafael Federman, Jimena Anganuzzi, Luciano Cazaux y Laila Maltz y se verá desde este jueves en el cine público El Cairo.

“La señora Harris va a París”

El drama estadounidense La señora Harris va a París, de Anthony Fabian, basada en la novela homónima de Paul Gallico (autor de La aventura del Poseidón), está ambientado en la Inglaterra de la posguerra. La Señora Harris del título es una empleada del servicio doméstico que atiende varias casas junto con su amiga Violet, guardando la esperanza de que su amado esposo vuelva de la guerra sano y salvo. Una serie de sucesos, unos desafortunados y otros muy afortunados, llevan a la Sra. Harris a intentar cumplir su sueño, que consiste en viajar a París y comprar un costoso vestido de la casa Christian Dior, generalmente destinado para las mujeres bellas, jóvenes, ricas y famosas.

Ayudada por un apostador y un grupo de vagabundos, Harris llega a la Casa Dior donde va a encontrar a sus enemigas: Lady Dant y la elitista Claudine Colbert, la mano derecha de Dior, que no soporta que una sirvienta pretenda adquirir un vestido que no corresponde con su clase social. También la Sra. Harris se va a topar con un apuesto príncipe que le regalará flores y la va a asistir en su misión. Y ella servirá de celestina para que el noble contador de la casa de modas y la bella modelo que sueña con dedicarse a leer sobre filosofía existencialista se conviertan en pareja. La película que protagonizan Jason Isaacs y Lesley Manville, al frente de un estelar elenco, se podrá ver en distintos horarios en los cines Showcase, Hoyts y Del Centro.

“La luz del diablo”

La luz del diablo tiene como protagonista a la Hermana Ann quien, en respuesta a un aumento mundial de las posesiones demoníacas, busca un lugar en una escuela de exorcismo reabierta por la Iglesia Católica. Hasta ahora, estas escuelas sólo han enseñado el rito del exorcismo a sacerdotes, pero un profesor y experto exorcista, reconoce los dones de la Hermana Ann y accede a capacitarla. Empujada a la primera línea de batalla junto a su compañero de estudios, el Padre Dante, la Hermana Ann se encuentra en una batalla por el alma de una niña que creen que está poseída por el mismo demonio que atormentó a su propia madre hace años. Decidida a erradicar el mal, Ann pronto se da cuenta de que el Diablo la tiene justo donde la quiere. El film de terror estadounidense cuenta con dirección de Daniel Stamm y las actuaciones de Jacqueline Byers, Colin Salmon y Christian Navarro. Se verá en los cines locales Showcase, Hoyts, Cinépolis y Monumental.

“Amenaza explosiva”

Desde Corea del Sur llega a Rosario el film Amenaza explosiva, de Kim Chang-ju, una propuesta que muestra cómo una familia común y corriente se enfrenta a circunstancias impredecibles provocadas por una misteriosa llamada telefónica que los pone en una situación aterradora. Se trata de una remake de El Desconocido, estrenada en 2015, con la dirección de Dani de la Torre. Sung-gyu (Jo Woo Jin), gerente de un banco, está yendo a trabajar acompañado de sus dos hijos cuando recibe una llamada de un número privado. La persona que hace la llamada asegura a Sung-gyu que está sentado sobre una bomba y le advierte que, cuando se pare, la bomba va a explotar. En su desesperación, Sung-gyu se verá en una encrucijada, puesto que no puede colgar la misteriosa llamada y deberá proteger la vida de sus hijos. La película se verá en Showcase, Hoyts y Cinépolis.

​“Lilo, Lilo cocodrilo”

Con dirección de la dupla integrada por Will Speck y Josh Gordon, el film de animación dirigido al público infantil Lilo, Lili cocodrilo cuenta con las actuaciones de Javier Bardem, Constance Wu y Scoot McNairy. El film estadounidense está basado en la serie de libros best-seller de Bernard Waber. Cuando la familia Primm se traslada a la ciudad de Nueva York, su joven hijo Josh lucha por adaptarse a su nueva escuela y a sus nuevos amigos. Pero todo cambia cuando descubre a Lilo, un cocodrilo cantante que vive en el ático de su nueva casa al que le encantan los baños, el caviar y la buena música. Los dos se hacen amigos rápidamente, pero cuando la existencia de Lilo se ve amenazada por el malvado vecino Mr. Grumps, los Primm deben unirse con el carismático dueño de Lilo, Héctor P. Valenti, para demostrarle al mundo que la familia puede venir de los lugares más inesperados y que no hay nada malo en un gran cocodrilo cantante con una gran personalidad. La película estará disponible en Showcase, Hoyts, Cinépolis, Monumental y Del Centro.

“Astroscope”

Bajo la dirección de Doha se conoce el film musical Astroscope, el primer concierto de Astro en más de tres años. Cada uno de los miembros de la banda se siente ilusionado y ansioso ante la idea de volver a reunirse con sus fans de Aroha, pero la preparación de un concierto en vivo con una agenda tan apretada no resulta fácil. En la película se podrán ver entrevistas y la intimidad de los camarines. La película de Corea del Sur se podrá ver en los cines Showcase y Hoyts.