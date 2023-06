Terror de niñera y dos pequeños por el allanamiento equivocado de una vivienda

Estupor y miedo viviero los ocupantes de una casa allanada por error en Ayacucho al 2200, en barrio República de la Sexta. En el domicilio estaba la mujer que cuidaba a los dos niños de 4 y 7 años también presentes. Una brigada arribó al lugar, rompió el portón de ingreso y derribó la puerta para entrar a la vivienda.

Según las primeras informaciones, los agentes buscaban al sospechoso de un crimen y por eso revolvieron todo el lugar en busca de armas. La niñera se comunicó con el padre de los chicos y dueño de la casa para contarle lo que estaba sucediendo. “Yo trabajó en el Easy y me vine para mi casa, me preguntaban los policías que estaban en la puerta: ¿Quién sos vos?, hasta que pude hablar con el encargado del procedimiento, que estaba en la planta alta, y estaba todo revuelto”, expresó el hombre.

El dueño de la casa erróneamente allanada describió que en la hoja de la orden del procedimiento estaba escrita otra dirección, una vivienda de la misma cuadra y con fachada parecida.

“Nadie me llamó después, no me dieron explicaciones”, resaltó ya que los daños materiales invlucraron la puerta de la casa y otros elementos.