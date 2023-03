Terminó el juicio contra un médico acusado de abusar de una chica luego de una cita por Tinder

El lunes próximo se conocerá el veredicto de un caso resonante de abuso sexual en Santa Fe en el que una joven denunció por violación a un médico que conoció por la aplicación de citas Tinder. Durante el juicio, la Fiscalía y la querella pidieron 9 años de prisión para Pablo Nadalich, mientras que la defensa del profesional solicitó la absolución tras negar la existencia del hecho.

Según la denuncia, el hecho ocurrió el 8 de abril de 2018 dentro de la casa donde vivía el médico con sus padres a donde llegaron juntos luego de haber cenado en un bar de Santa Fe.

La joven dijo que una vez en el domicilio comenzó a sentirse mareada y se acostó en la habitación del médico, donde se despertó con la ropa interior debajo de los muslos y el médico montado arriba de ella, abusándola. Agregó que en ese momento logró interrumpir el acto y retirarse de la vivienda. Dijo que al llegar a su casa le contó lo ocurrido a su mamá, se acostó y al día siguiente radicó la denuncia.

Este miércoles, durante los alegatos de cierre en el juicio oral y público, la fiscal Alejandra Del Río Ayala y el abogado querellante Sebastián Oroño coincidieron en solicitar una condena a 9 años de prisión para el acusado, mientras que su defensor Fabián Velazquez pidió la absolución.

El próximo lunes a las 14, el juez Pablo Busaniche dará a conocer su veredicto.

La fiscal resaltó que la denunciante brindó un relato coherente y detallado y que sufrió un cuadro de stress post traumático que manifestó con miedo, vergüenza y angustia.

También que se comprobó que había consumido el sedante benzodiazepina y tenía una lesión en los muslos. En relación a la falta de lesiones vaginales y defensivas, la querella argumentó que la joven “estaba inconsciente al momento del abuso”. No obstante, la fiscal agregó que aunque el acusado no haya sedado a la mujer, en su declaración relató que la joven le pidió acostarse en su cama porque se sentía mareada y que si estaba dormida no hubo “consentimiento”.

Por su parte, el abogado defensor negó las acusaciones y dijo que no hay pruebas porque el hecho no existió.

También recordó que la denunciante admitió en su declaración que tomaba medicación y aclaró que si sintió sueño fue por la cantidad de cerveza que había bebido esa noche.

En relación a los testimonios escuchados en el juicio, el abogado defensor reprochó que ninguno fue un testigo directo. También puso en duda la actitud de la madre de la denunciante al criticar que luego de escuchar el relato de abuso de su hija se hayan acostado a dormir en vez de denunciar de inmediato el hecho. Al respecto citó la declaración de la mamá que expresó dudas de si querían atravesar un proceso judicial, al referir que a su entender, no le creyó a su hija.