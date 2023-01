“Tengo altas expectativas y ansiedad por el debut”, expresó Alan Rodríguez, la cara nueva de Central

Alan Rodríguez, sexta incorporación de este mercado para los auriazules, fue presentado en sociedad este miércoles al mediodía. Federico Lussenhoff, Director Deportivo de la entidad de Arroyito, fue el encargado de dar el puntapié inicial de la conferencia de prensa que se desarrolló en Arroyo Seco y donde el lateral paraguayo de 22 años respondió la consulta de los periodistas presentes.

El Coyote contó que hizo “una muy buena pretemporada” y también que, aunque se sumó hace poco al plantel canalla, tiene expectativas de poder jugar en el debut de Central, este viernes ante Argentinos Juniors en el Gigante. Antes de las palabras del secretario técnico, el lateral izquierdo Alan Rodríguez, que se sumó al plantel proveniente de Cerro Porteño, expresó que viene de hacer “una muy buena pretemporada” en Paraguay y aseguró que está “preparado para jugar” si Miguel Russo decide utilizarlo este viernes ante el Bicho de La Paternal.

🎙️ Alan "Coyote" Rodríguez fue presentado ante los medios luego del entrenamiento en Arroyo ▶️ Conferencia completa: https://t.co/qK7c4PhB5j pic.twitter.com/krNc6vK0Le — Rosario Central (@RosarioCentral) January 25, 2023

Sobre la posición y el esquema táctico en los que se siente más cómodo dentro de la cancha, Coyote explicó que puede jugar “tanto de lateral-volante en una línea de cinco defensores como de marcador de punta en una defensa de cuatro”.

Pero luego el paraguayo reconoció que le sienta “un poquito mejor” el esquema con cinco defensores, “porque tengo atrás a tres compañeros que me respaldan para proyectarme y me siento más liberado en la parte ofensiva”.

“Llegué a un lindo grupo, estoy muy feliz y cómodo en Central; las sensaciones son muy buenas, y tengo altas expectativas y ansiedad de que llegue el día del debut”, dijo Coyote.

Más tarde, Rodríguez reconoció que, antes de aceptar la oferta auriazul, se interiorizó del Mundo Central con el ex canalla Federico Carrizo. “Hablé bastante sobre Central con Pachi Carrizo, que fue mi compañero en Cerro Porteño; él me anticipó que era muy lindo jugar acá y que me iba a sentir muy cómodo”.

Y también contó que ya está al tanto de cómo trabaja Miguel Russo, quien lo dirigió hace un par de años en Cerro Porteño. “Lo conozco a Russo de su paso por Cerro, pero eso no me da ninguna ventaja sobre los demás compañeros, el profe siempre va a poner al que esté mejor”.

Lussenhoff: “Seguimos en el mercado”

“Central todavía no se retiró del mercado”, dijo Federico Lussenhoff. El Director Deportivo auriazul confió que siguen en la búsqueda de “un volante creativo” y que no dejarán de trabajar hasta que cierre el libro de pases, que para los canallas podría ser el 9 de febrero. Y también valoró que las 6 incorporaciones que llegaron, con las que buscan darle “un salto de calidad al plantel”.

Más allá de que pueda sumarse algún futbolista más, Lussenhoff señaló que “Miguel Russo ya tiene una base para arrancar el torneo, que es la misma a la que le fue dando rodaje en los amistosos disputados en Chile”.

Eso sí, si se concreta la cesión de Facundo Almada a Mazatlán de México, que está muy avanzada, Central tendrá tiempo extra para incorporar un jugador más. Es que si bien el libro de pases del fútbol argentino cierra este jueves a las 20, habrá una extensión hasta el 9 de febrero para quien transfiera o ceda a un futbolista al exterior.

Pensando en el debut

Hoy hubo otro ensayo táctico de cara al duelo de este viernes con Argentinos Juniors por la fecha inaugural de la Liga Profesional. Y la duda que mantiene Russo sigue estando en ataque, ya que Fabricio Oviedo y Octavio Bianchi jugaron un rato cada uno. El 11, con línea de 3 (o de 5) atrás, fue: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Francis Mac Allister, Kevin Ortiz e Ignacio Malcorra; Jhonatan Candia y Oviedo o Bianchi