“Tenemos el respaldo de Federación y de organizaciones que defienden a los trabajadores”.

La noticia con el audio que circuló en distintos medios de comunicación hace unos días tuvo, como ya lo hemos expresado, una clara intencionalidad: ensuciar nuestra institución ante el temor que manifiesta otro sector ante la posibilidad de quedarse sin los aportes de los trabajadores.

Quienes creen que el sindicalismo es un negocio seguramente estén alterados por quedarse sin la caja con que se alimenta a distintos personajes –que no tienen que ver con trabajadores camioneros–.

Se trató de una puesta en escena berreta, completamente armada, que busca incriminar al secretario general de nuestro gremio, Juan Chulich, y a un miembro de nuestra comisión directiva, Sebastián Camaño. Lo que quedó evidenciado es que a partir de ese audio (que no sabemos de dónde salió) no se pueden inferir las acusaciones y victimizaciones que se han dicho y hecho.

Nosotros somos nuestra forma de vivir, nuestras conductas, y queda claro que desde que conformamos nuestra institución estamos alejados y condenamos todo hecho de violencia. Bajo ningún aspecto vamos a convalidar que nos atribuyan tales metodologías. Eso puede salir de otras mentes, no de las nuestras.

Entrevistado, el propio Juan Chulich ha respondido sobre las intencionalidades, los antecedentes de esta historia y la continuidad de nuestro objetivo sobre seguir sumando afiliados al sindicato.

—¿A qué atribuís que se armen estas operaciones?

—Nuestro gremio ha crecido muchísimo, somos los titulares de la obra social nacional y no paramos de afiliar trabajadores. Esto está repercutiendo y haciendo daño, dejando sin recursos a otro sector. Y de alguna manera, esta debe ser para ellos la forma de actuar, de ponerle un freno. Pero la verdad que a nosotros no nos van a parar. Nosotros vivimos en otro mundo, no estamos vinculados con estas cosas. Lo que sí sabemos hacer es representar a los trabajadores. Somos otra cosa, totalmente diferente. Nosotros cuidamos nuestra institución y nuestro sindicato está formado por gente de bien.

—Vos decís que son diferentes, ¿a qué te referís puntualmente?

—Nadie de los que conforma nuestra institución se maneja con estos métodos. Nosotros no llegamos a los tiros al sindicato ni tenemos causas penales por homicidios. Nosotros tuvimos la capacidad y la fortaleza para hacer una nueva institución, con todas las adversidades posibles. Eso es muy valorable y otros no lo pueden entender que sea así.

—¿Pensaban que podían llegar a pasar por estas situaciones?

—Totalmente, conocemos el medio, sabemos quién está de un lado y del otro. Como cualquier cosa, tiene sus contras. Pero estamos tranquilos. Ya nos presentamos en la justicia para ver de dónde salió esto y con qué intencionalidad. Esta gente vive en el barro y nos quieren meter ahí a nosotros. Pero vuelvo a decir que somos diferentes. Nosotros tenemos una forma de vida, sana, de buenas costumbres y eso lo intentamos llevar al ámbito sindical. Ni se nos ocurriría hacer algo así.

—¿Crees que pueda tener que ver con cuestiones nacionales también?

—Totalmente, esto es un tiro por elevación para Moyano obviamente. Llama la atención que se dé justo en este momento que nosotros estamos más firmes que nunca y que somos los únicos signatarios de los beneficios de la Federación en Santa Fe. Me pegan a mí, quieren manchar la institución, pero también se hace con la complicidad con esos poderes de siempre que están en contra de Hugo, que no les conviene que actúe en defensa de los trabajadores que representa, entre ellos algunos medios de comunicación que son parte de la mesa de los poderosos. Estos medios terminan poniendo en víctima a alguien que no conocen y que tiene varios hechos de violencia en Santa Fe.

—¿Te sentiste respaldado a pesar de lo ingrato de la situación?

—Completamente. He recibido el apoyo de muchos pares, de gente que nos conoce, de otros sindicatos. Esto le hace mucho daño al sindicalismo. Pero gratifica tener mucho respaldo también. Nos apoya nuestra Federación, la CATT, el 21F, delegados, afiliados, compañeros, periodistas, dirigentes políticos. Todos solidarizándose y mostrándose dispuestos a defender, no solo a nosotros sino a una manera de hacer las cosas, en donde la prioridad está en los vínculos humanos, en el respeto, en la tolerancia.

—¿Cómo van a seguir de ahora en más?

—A nosotros esto no nos afecta en nada, sabemos cómo son las cosas y que esto, así como apareció, un día va a desaparecer enseguida. Sí nos interesa explicarles a nuestros afiliados porque ellos pueden preocuparse. Pero es uno más de los obstáculos que quieren ponernos. Se nota mucho la preocupación que tienen. Seguimos firmes y nada nos va a hacer cambiar nuestra posición. Hacemos las cosas con mucha convicción. No nos arrepentimos de haber iniciado este camino. Vamos a seguir adelante porque tenemos en claro nuestros intereses, que son representar a los trabajadores.

—¿Qué hay respecto a la acusación sobre la ilegalidad del sindicato?

—Nuestro sindicato está afianzado, con todos los papeles en regla, avalado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y, aparte, si nosotros no fuéramos nada, ¿Por qué habría tanta inquietud con lo que hacemos? Esto molesta porque se está achicando la caja y esa es la única razón de fondo. Pero bueno, como en la vida, todo se termina y van viendo eso. Pero no lo decimos nosotros, lo van decidiendo los propios trabajadores cuando se afilian a nuestro espacio.

—Por último, un mensaje para los trabajadores del sector…

—Los trabajadores que están con nosotros, que son los que se bancan todas las presiones y extorsiones, son los que se comunicaron para decirme que no bajemos los brazos. Y eso es muy gratificante. No hay nada más digno que representar a un trabajador. Por ellos vamos a seguir como hasta acá.