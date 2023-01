Temporada de encuestas: las destacadas del 2022 femenino en la mirada de los y las DT

Comenzó la temporada de encuestas en el básquet rosarino. Mientras los elencos terminan de construir sus equipos para sus compromisos 2023, desde aquí se propone el repaso a la ya tradicional encuesta con los entrenadores para elegir a los destacados de la última campaña.

En este caso se trata del 2022 de la primera división femenina que tuvo el título de Regatas de San Nicolás (no se pudo jugar la final) en el primer certamen del año y de Ben Hur en el cierre de la temporada ante Talleres.

Como siempre, los técnicos eligieron quinteto ideal, mejor jugadora, revelación, mejor DT y mejor árbitro. ¿El único impedimento? No podían votar a jugadoras de su equipo.

En este caso la elegida como mejor jugadora de la competencia no fue de ninguno de los campeones de la temporada, pero sí fue pilar indiscutible de su equipo y la dueña del gol. Es que Micaela Corgnali tiene ratos desde la base al pivot en Talleres de Villa Gobernador Gálvez y es la figura clave de un equipo que mantuvo protagonismo a pesar de las ausencias. En la votación superó de manera ajusta a otras fenomenales jugadoras que tuvo esta campaña: Natasha Spiatta, Andrea Rébola y Yanet Traid.

Lo llamativo es que Corgnali no ganó ni como ala pivot ni como pivot, quedando cerca en la elección del quinteto ideal en ambos puestos.

“Es un muy lindo reconocimiento al trabajo de todo un año, en el que uno deja muchísimas cosas de lado para poder entrenar y estar de la mejor manera para la competencia”, explicó Micaela, quien añadió: “Estoy agradecida a mis compañeras y entrenadora, que me dan el lugar y la confianza. Creo que los buenos rendimientos individuales se dan gracias a los equipos, que logran la mejor versión de cada jugador”.

Por su parte, a la hora de elegir una revelación hubo varios nombres anotados y eso habla de manera positiva del futuro del femenino local. En este caso la ganadora por apenas un voto de diferencia con sus seis perseguidoras fue la rafaelina Angelina Marchi, de Náutico.

En el rubro entrenadores hubo un empate entre los finalistas del último certamen, la subcampeona Paula Budini de Talleres y el campeón con Ben Hur, Leandro Tesido.

“Es un orgullo que colegas hayan pensado en mí, ya que los respeto muchísimo. Durante todo el año tuvimos un recorrido deportivo y organizativo con altibajos y los entrenadores somos los que estamos en ese día a día. Esto por supuesto es mérito de las jugadoras que creyeron y entrenaron, algunas cosas se pudieron visibilizar y otras no tanto pero forman parte del proyecto que como club queremos dar”, explicó Budini, quien también se refirió a su colega con el que empató la elección: “Leo le dio un sello a Ben Hur y fueron un justo campeón. Lo felicito y tener entrenadores así en el femenino nos pone un paso arriba”.

Para Tesido también fue muy especial: “Muchas gracias por este reconocimiento. La verdad es una alegría muy grande. El año pasado fue con el masculino y este año que venga del femenino, que colegas valoren mi trabajo es una sensación difícil de explicar. Es de muchísima alegría”.

Y en el referato se repitió ganadora y de forma contundente, ya que Olga Zucchio obtuvo siete de los ocho votos posibles y mantuvo el sitio de privilegio que ganó en 2021.

“Estuve muy contenta ya el año pasado por ser elegida en el femenino y votada en el masculino. Ya hace 36 años que estoy en esto y cada vez que veo que un entrenador me vota lo llamo para agradecer y en esas charlas me destacan el compromiso, ser respetuosa, llegar temprano a los partidos. A mis 53 años y después de haber pasado por un momento muy delicado de salud, estos son mimos al alma”, se emocionó Olga.

Y la emoción del reconocimiento se mezcló con la vivencia personal, porque uno es lo que hace, pero también lo que sufre y lo que disfruta: “Después de afrontar un tratamiento muy duro y poder estar sana, volver a una cancha a dirigir y a jugar para mí es algo hermoso. Por eso esto significa fuerzas para seguir un poco más, para estudiar, para entrenar y tratar de ser ejemplo para los más jóvenes más allá de las cosas feas que hay en el básquet. Que me elijan y me respeten es una caricia al alma, me da ganas de vivir, de estar en el básquet que amo. Estas cosas te ponen feliz”.

Mientras, el quinteto ideal mostró en la base a Daniela Oldani (Ben Hur) y Emilia Bello (Atalaya) empatadas con 2 votos, mientras que como escolta Yanet Traid (Ben Hur) retuvo el primer lugar que ya había obtenido en 2021 aunque compartido con Joana Macello.

En el puesto de alera quedó empatado en votos entre la rafaelina Andrea Rébola (Regatas de San Nicolás) y Natasha Spiatta (Ben Hur), dos de las jugadoras que le dan un plus de calidad al certamen local.

Y las posiciones internas encontraron variedad de votos, en algunos casos con jugadoras votadas en ambas posiciones. Como ala pivot Natasha Spiatta ganó por 5 a 3 ante Micaela Corgnali, en tanto que como pivot apareció Mariana Favre, de enorme campaña en la vuelta a la acción de Maciel. Favre también aventajó a Corgnali y a Roberta Perazo, de Regatas.

Quinteto ideal

Mejor jugadora

Revelación

Mejor DT

Mejor árbitro

Leandro Tesido (Ben Hur)

1 Bello, Villanueva, Rébola, Corgnali, Favre. 2 Rébola. 3 Marchi. 4 Budini. 5 Zucchio.

Paula Budini (Talleres VGG)

1 Ribeiro, Traid, García, Spiatta, Favre. 2 Traid. 3 Satler. 4 Tesido. 5 Zucchio.

Miriam Uliassi (Maciel)

1 Peralta, Traid, Ribeiro, Spiatta, Corgnali. 2 Spiatta. 3 Marchi. 4 Budini. 5 Zucchio.

David Dellamora (Náutico)

1 Bello, Menecier, Albornoz, Spiatta, Favre. 2 Spiatta. 3 Stralla. 4 Sandoval. 5 Zucchio

Cecilia Quiroga (Central)

1 Oldani, Grazziani, Spiatta, Corgnali, Perazzo. 2 Corgnali. 3 Roca. 4 Tesido. 5 Zucchio.

Verónica Villamea (Temperley)

1 Molina, Tamietti, Spiatta, Corgnali, Perazo. 2 Corgnali. 3 Sáez. 4 Budini. 5 no vota

Marcelo Sandoval (Atalaya)

1 Oldani, A. Titotel, Rébora, Spiatta, Favre. 2 Rebola. 3 Ceñera. 4 Tesido. Zucchio

Jorge Acosta (Regatas de San Nicolás)

1 Vernazza, Traid, Peralta, Spiatta, Corgali. 2 Corgnali. 3 Peralta. 4 Villamea. 5 Zucchio.

MVP

Micaela Corgnali 3

Natasha Spiatta 2

Andrea Rébola 2

Yanet Traid 1

REVELACIÓN

Angelina Marchi 2

Virginia Peralta 1

Catalina Satler 1

Lisa Stralla 1

Antonella Roca 1

Pilar Sáez 1

Tiara Ceñera 1

DT

Paula Budini 3

Leandro Tesido 3

Marcelo Sandoval 1

Verónica Villamea 1

ÁRBITRO

Olga Zucchio 7

No vota 1

BASE

Emilia Bello 2

Daniela Oldani 2

Carol Ribeiro 1

Virginia Peralta 1

Julieta Molina 1

Abril Vernazza 1

ESCOLTA

Yanet Traid 3

Paulina Villanueva 1

Constanza Menecier 1

Nadia Grazziani 1

Luz Tamietti 1

Abigail Titonel 1

ALERA

Andrea Rébola 2

Natasha Spiatta 2

Candela García 1

Carol Ribeiro 1

Anahí Albornoz 1

Virginia Peralta 1

ALA PIVOT

Natasha Spiatta 5

Micaela Corgnali 3

PIVOT

Mariana Favre 4

Micaela Corgnali 2

Roberta Perazo 2