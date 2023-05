Telefe en alerta por el bajo rating de “MasterChef”

La actual edición no llega ni por asomo a los números que cosecharon las entregas anteriores. El desgaste de la propuesta, el horario de emisión y hasta el cambio en la conducción son algunos de los motivos que no han logrado seducir al público

Que el rating de MasterChef ya no es lo que era no es ninguna novedad. El reality de cocina no llega ni por asomo a los números que supo cosechar en ediciones anteriores. El motivo por lo que esto ocurre puede ser uno de varios, o incluso más de uno: el cambio de conductora, el cambio de horario, el piso de audiencia que le entrega el programa que le antecede o incluso un lógico desgaste de formato. Lo cierto es que sea cual sea el motivo, las autoridades del canal de las pelotas quedaron muy preocupadas por el rating que marcó este jueves el ciclo.

El programa conducido por Wanda Nara cosechó anoche apenas 10,9 puntos de rating, su marca más baja para una jornada normal, es decir, sin nada excepcional en frente como puede ser un partido de fútbol de la selección, Boca o River. De todas maneras eso le alcanzó para ser nuevamente el programa más visto del día pero por apenas una décima, muy lejos de la diferencia que solía sacar a la competencia. Así el ciclo cada vez se aleja más de la exigencia de mínima que le puso la gerencia del canal por estos días que son los 13 puntos.

El programa que le pisó los talones en la tabla general del rating del día fue, como no podía ser de otra manera Los 8 Escalones del Millón. El programa conducido por Guido Kaczka consiguió un promedio de 10,8 puntos de rating, lo que muestra una merma de 6 décimas con respecto a la noche del jueves pero cumple con creces lo que le exige la gerencia de un canal que atraviesa uno de los peores años de su larga historia en materia de rating.

De hecho los otros dos programas que entraron al podio de los más vistos del canal de Constitución quedaron muy lejos del ciclo de preguntas y respuestas. Telenoche se anotó un promedio de 6,8 puntos en la planilla de Kantar Ibopoe Media y la ficción ATAV2 un más que modesto 5,9.

De todas maneras el jueves fue un día de bajo encendido en la televisión abierta. El alicaído MasterChef y Los 8 Escalones del Millón fueron los únicos dos programas en llegar a los dos dígitos de rating. Los que se quedaron en la puerta de este logro fueron las latas otrora canal de la familia, Pantanal y Todo por mi Hogar que consiguieron 9,4 y 9,3 puntos de rating respectivamente.

De los otros canales de aire lo más destacable fueron las performances de Bendita y Telenueve Central, estos dos fueron los únicos programas que llegaron a los 4 puntos de rating. El noticiero central de Canal 9 se anotó con lo justo en este selecto grupo: consiguió un promedio de 4,0 puntos. Mientras que el programa de archivo conducido por Beto Casella anotó 4,8 en la planilla y así le ganó cómodamente a su competencia directa LAM. El programa de espectáculos conducido por Ángel de Brito midió 3,8 puntos. De todas maneras ese número le alcanzó para ser nuevamente lo más visto de América.