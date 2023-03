“Te lo voy a ubicar y te lo voy a entregar en bandeja”, prometió Dani Godoy al proveedor colombiano

Una escucha telefónica entre Daniel “Dani” Godoy, el sindicado jefe de una organización narcocriminal detenido este viernes y un presunto proveedor de drogas y sicario colombiano reveló la búsqueda de una persona y los investigadores tienen como hipótesis que ésta se trató del mecánico asesinado el lunes de la semana pasada, aunque aclararon que aún es materia de análisis. Este material fue entregado por la Justicia federal al fuero provincial. En esta escucha, Dani Godoy, señalado por ocupar la venta de drogas en el Cordón Industrial, prometió entregársela “en bandeja”.

Así se desprende de una escucha reciente de 3 minutos y 33 segundos que los agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) obtuvieron y que, sumado a otras evidencias, permitió desbaratar en las últimas horas la banda liderada por Dani Godoy, según consignó la agencia de noticias Télam.

La conversación entre el jefe narco y el colombiano José Hermes Abril Montilla –domiciliado en Empalme Graneros y también detenido este viernes, al que Godoy nombra como Juan– transcurre en torno a la búsqueda de un hombre que tiene una deuda de dinero, aunque no queda claro de qué.

Abril Montilla: Acá a los muchachos les debe 7.500 (…) Debe estar cagando a todo el mundo pero la gente le llama (…) con 300 puntos y el tema es que 300 puntos, acá hacen una gran diferencia.

-Godoy: No quiero hablar al pedo, pero no sé si no te lo encuentro. Capaz que te lo encuentre. Porque estuvo hace como unos 15, 20 días al lado de la villa La Cerámica. Lo habían visto ahí, y yo estuve siete años viviendo ahí, me conocen todos. ¿Entendés? Así que no sé si no te lo encuentro.

-AM: Ahh, dale. Usted sabe que pasa, nosotros somos amigos y usted el día que necesite alguito…

-G: Olvidate, Juan. Necesito arreglar el problema este con Pablo, yo necesito la plata porque me están apretando a mí, entendés. Me porté bien, yo no me porto mal Juan, soy buena persona.

– AM: Y sí, es lo que yo siento. Hoy está haciendo ocho días, y no sé. Yo sólo le pasé media pa´ que saliera de esa, pero también pagame lo mismo y vamos pagando las cuentas hasta que encuentre ese otro, pero si no tiene plata. Vamos a ver con qué va a salir, vio. Lo que pasa es que al nene son 7.500 que les tiene ahí y se la tiene jurada. Ya lo corretearon la primera vez, pero es gordo corre más que el negrito ese. ¿Cómo es que se llama ese? ¿Usain Bolt?

-G: Yo te voy a tender una mano, te voy a dar una mano (…) Entiendan que yo no soy un tipo malo. ¿No cierto? Pero yo necesito mi plata, porque es mi plata, yo no es que le estoy metiendo la mano en el bolsillo a él. Él se portó mal, boludo. Estoy necesitando esa plata, y si yo le pongo una mano a Juan, con esta gente que lo andan buscando, te lo voy a ubicar y te lo voy a entregar en bandeja.

-AM: Y es lo que todos necesitados porque usted puede cobrar su (…) ahí.

-G: No, yo necesito la plata. Pablo tendría que haber hablado conmigo, decirme: “Viejo me pasó tal cosa”, y yo entiendo pero si vos te me desaparecés. Me viniste a decir cómo que no me debés nada te venís a hacer el que no me debés nada. Ahí cambian los sacos conmigo.

Por último, Dani Godoy concluye la conversación con una advertencia: “Yo no soy ningún gil Juan, soy buena persona, pero gil no”.

Esta escucha fue enviada a la Unidad de Homicidio Dolosos del Ministerio Público de la Acusación de Rosario para que sea peritada y poder determinar si la persona buscada es Gustavo Leonel Granados, el mecánico de 40 años que fue ejecutado de un disparo en la cabeza el lunes 6 de marzo pasado a las 17 en la puerta de su taller de Rondeau al 3900, aportaron fuentes federales relacionadas a la causa.