Taylor Swift vendrá a la Argentina y abrió su tour con un emotivo discurso por el Mes del Orgullo

Se confirmó que Taylor Swift visitará el país en el marco de su gira Eras Tour. La misma, que se inició el viernes en la ciudad de Chicago, se podrá disfrutar el 9 y 10 de noviembre en el estadio de River Plate. En ese comienzo, la estrella pop brindó un discurso en contra de la legislación anti-LGBTQ estadounidense, en el marco del Mes del Orgullo, y alentó a los fans a investigar a sus funcionarios electos.

Sentada frente a su piano en el estadio Soldier Field, la artista de 33 años hizo un reconocimiento especial a las “brillantes multitudes de personas que están viviendo sus vidas auténticas” y aseguró a los fanáticos que sus espectáculos son un “espacio espacial” para la comunidad LGBTQ.

“Estoy mirando esta noche, estoy viendo a tantas personas increíbles que viven de manera auténtica y hermosa, y este es un espacio seguro para ustedes”, dijo Swift. “Este es un espacio de celebración para ustedes”.

Y continuó: “Una de las cosas que me hace sentir tan orgullosa es poder estar con ustedes y verlos interactuar y ser tan amorosos, tan considerados y tan cariñosos”.

La artista ganadora del Grammy también hizo referencia a una canción del disco Lover de 2019, “You need to calm down”, que tiene letras como “¿puedes simplemente no pisar su vestido?” y “la sombra nunca hizo a nadie menos gay”. La canción alcanzó el puesto número 2 en la lista Billboard Hot 100 en 2019.

“Ustedes están gritando esas letras con tanta solidaridad, con tanto apoyo mutuo, con una aceptación tan alentadora, hermosa, y de paz y seguridad”, dijo. “Desearía que todos los lugares fueran seguros y hermosos para las personas de la comunidad LGBTQ”.

La cantante del exitoso álbum Midnights luego habló de una legislación reciente en los Estados Unidos que apunta a los miembros de la comunidad LGBTQ.

“Ha habido tantas leyes dañinas que han puesto en riesgo a las personas de la comunidad LGBTQ y queer”, dijo. “Es doloroso para todos, todos los aliados, todos los seres queridos, todas las personas de estas comunidades, y es por eso que siempre publico: «Aquí es cuando son los exámenes parciales, aquí es cuando son estas primarias clave importantes»”, agregó.

“Podemos apoyar -siguió- todo lo que queramos durante el Mes del Orgullo, pero hay que investigar a los funcionarios electos, ¿son defensores, son aliados, son protectores de la igualdad, quiero votar por ellos?”.

El tour en Argentina

Las y los fans de Taylor Swift celebraron días atrás el anuncio de la llegada de la cantante al país, el próximo 9 y 10 de noviembre. Los conciertos se brindarán en el estadio de River Plate y contará con Sabrina Carpenter como invitada especial del tour.

Este lunes, a las 10, comenzará una prevente para clientes del Banco Patagonia, mientras que desde este martes comenzará la venta general. El valor de las mismas rondan entre 30 mil y los 85 mil pesos (a las que se les deberá sumar el gasto de servicio) y se podrán adquirir a través del portal allaccess.com.ar