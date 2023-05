Taxistas de Rosario marcharon contra aplicaciones como Uber, que no están aprobadas pero están

Trabajadores y dueños de chapas se quejaron de competencia desleal de las plataformas que ofrecen el servicio en la ciudad pese a no contar con la habilitación oficial

Taxistas se movilizaron este martes en reclamo por el funcionamiento de Uber y otras plataforma de alquiler de vehículos particulares que compiten en el servicio pese a que no están aprobadas en Rosario, y por lo tanto, se quejaron, no están sometida a un marco legal ni tienen que cumplir los requisitos municipales a los que se deben ajustar los dueños y choferes de las chapas.

“Notamos un incremento del trabajo de las aplicaciones que se refleja en una baja del 30% en nuestro servicio. Hoy están funcionando más de 500 autos particulares que trabajan con las distintas aplicaciones”, había puesto en números, días antes, Marcelo Díaz, referente de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario.

Con globos negros y amarillos, los taxistas armaron una caravana desde el Parque Independencia hasta la Municipalidad de Rosario. “No a las app ilegales. Taxi = Legal y seguro”, es la consigna bajo la cual realizaron la protesta.

De acuerdo al referente del sector, lo que ocurre con el servicio de transporte por plataformas es que se aplica una “tarifa dinámica” que se ajusta por oferta y demanda. Entonces, cuando hay disponibilidad de vehículos, el servicio tiene un valor menor, y lo contrario cuando hay más pedidos, el costo llega a subir hasta un 60 por ciento.

“La verdad es que no entendemos por qué el Ejecutivo no hace los controles que nos había prometido. Tuvimos una reunión con el propio intendente, Pablo Javkin, sobre esto. Hay gente que sacó licencias nuevas y tenían expectativas de trabajar, entendemos que casi fueron estafados”, reclamó Díaz en rechazo de una competencia que consideran desleal. “Tenemos que competir con algo que no paga nada”, señaló en sintonía una trabajadora del volante.

“Es terrible lo que estan haciendo. Los controles siempre son para el taxi, todos los ilegales andan libres por la ciudad”, abundó otra mujer en referencia a Uber y Cabify, las aplicaciones que funcionan en la ciudad pese a que no hay una habilitación oficial para las mismas, en el marco de un servicio que arrastra deficiencias y quejas desde hace años.