Tasa de donación de órganos de Santa Fe: superior a la media nacional y entre las primeras del mundo

Según las estadísticas oficiales de Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante), uno de cada nueve trasplantes efectuados en Argentina el año pasado se hizo con órganos ablacionados a donantes santafesinos. En 2022, en Santa Fe se realizaron 75 donaciones a partir de las cuales pudieron acceder al trasplante 190 pacientes de la lista de espera nacional.

Los datos son de la Central de Reportes y Estadísticas del Incucai. Para el mismo período, informó 677 donaciones y 1681 trasplantes de órganos en toda la Argentina.

Santa Fe fue así la segunda jurisdicción del país en cantidad de trasplantes posibilitados, con un 11,3% del total. O, lo que es lo mismo, uno de cada nueve trasplantes de órganos efectuados el año pasado fue posible con órganos ablacionados a donantes santafesinos.

La tasa de donación provincial a lo largo del año fue de 20,9 donantes por millón de habitantes (dpmh), muy superior a la media nacional, de 16,2. Esa es la proporción estadística se utiliza en todo el mundo como referencia de la actividad real de donación en una sociedad.

El director de Cudaio (Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos), Mario Perichón, celebró el desempeño de la provincia en ese trabajo solidario: “No sólo hablamos de cifras sino también de calidad de trabajo de nuestros equipos de procuración. Habiendo sido la tercera provincia en cantidad de donantes, con 75, fuimos la segunda en trasplantes posibilitados (190). Eso se logra con procesos de donación en los que se trabaja para ablacionar la mayor cantidad posible de órganos, lo que muestra un alto profesionalismo y compromiso”.

La tasa de donación en la provincia está entre las más altas del mundo, añadió Perichón. “Si se lo compara con el concierto internacional (en el mundo lideran Estados Unidos y España con más de 40 dpmh anuales), Santa Fe con 20,9 supera a muchas naciones desarrolladas, y ocuparía un hipotético 12° lugar comparando con todos los países”, contrastó.

El director del Cudaio no se quedó en el buen desempeño, porque hay que, incluso, mejorarlo: “Así y todo, no es suficiente. A pesar de que estamos orgullosos del avance con respecto a años anteriores, los tiempos de espera para trasplantarse siguen siendo prolongados para muchas personas de la lista. Como institución y como sociedad no nos queda otra que seguir trabajando por más donantes para que haya más trasplantes”.

En toda Santa Fe, instituciones capacitadas

Entre los efectores en los que se registraron los 75 donantes de 2022, se destacan el hospital de emergencias Heca, de Rosario, con 31 procesos, y el Cullen de Santa Fe ciudad con 12.

Los hospitales Gutiérrez de Venado Tuerto y Centenario de Rosario tuvieron cuatro donantes. Y tres el Sanatorio Laprida de Rosario. Con dos donaciones cada uno figuran los sanatorios Italiano Centro y de la Mujer y el Hospital Italiano, todos de Rosario. Con el mismo número suman los hospitales Eva Perón de Granadero Baigorria y Ferré de Rafaela, junto al Sanatorio Garay de Santa Fe y los rosarinos Plaza, Rosendo García, Británico y Hospital Privado.

Con una donación, aportaron los sanatorios Santa Fe de la ciudad homónima y Nosti de Rafaela, los hospitales San José de Cañada de Gómez y Olga Stucky de Rizzi de Reconquista y la Clínica 10 de Septiembre de Sunchales.

El Heca fue, en 2022, el 2° establecimiento con mayor generación de donantes del país, junto al Hospital Padilla de Tucumán.

También que se lograron procesos de donación por primera vez en Cañada de Gómez y Sunchales, y se reactivó la procuración post pandemia en Reconquista y Rafaela. Esta ampliación del alcance territorial responde a una política institucional que busca elevar el techo de donaciones incorporando efectores a la práctica cotidiana de la procuración. En 2022, se realizaron cursos de capacitación en procuración para el personal de los establecimientos públicos de Casilda, Firmat y Villa Constitución.

Otro logro fue que, en noviembre, el Cudaio presentó un récord histórico para la provincia, con 19 donantes de órganos en el mes. El ritmo casi diario de trabajo incluyó el desafío inédito de llevar adelante seis procesos en un solo día en distintos establecimientos.

Más de 300 trasplantes en la provincia

Durante 2022, se trasplantaron 304 santafesinos (155 de córneas y 149 de órganos). El 17% de estas intervenciones recibió financiamiento y subsidios por parte del sistema público de salud.

Los programas públicos de trasplante renal (en los hospitales Cullen y Centenario) fueron responsables del 30% de los 139 implantes de la provincia. Y el 10% de los 155 trasplantes de córneas también fueron efectuados en la salud pública.

A ésta capacidad existente de trasplantología en el circuito público se suman los proyectos del centro de trasplante de médula en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, cardíaco en el Cullen y renal pediátrico en el Alassia de Santa Fe. También se encuentra en la etapa final la habilitación del Banco de Córneas y tejidos del Cudaio en Rosario.

La lista de espera para trasplante de órganos contabiliza 492 personas en la provincia. En el país, son 6914. Hay 2667 pacientes esperando implante de córneas a nivel nacional, de los cuales apenas el 1% (31) son de Santa Fe.