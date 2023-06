Talleres ganó en Maciel y llegó a su noveno triunfo consecutivo

Talleres de Villa Gobernador Gálvez mantuvo este miércoles su impresionante racha triunfal en la zona 2 del certamen rosarino de Primera B al ganarle como visitante a Maciel por 106 a 77 y llegar así a nueve victorias consecutivas.

En el elenco que conduce Mariano Junco se destacaron Lucas Boselli, con 25 puntos, Bruno Giacomini, con 17, y Esteban Pérez, con 16. En el local hizo 17 Oronao.

Para este jueves esta previsto que jueguen Náutico B con Paganini Alumni de Granadero Baigorria y Provincial B ante Unión Sionista.

Ya en viernes la Rosarina programó desde las 21.30 Independiente de Ricardone vs. Fortín Barracas, Puerto San Martín vs. Atalaya B, Red Star de San Lorenzo vs. Gimnasia B y San Telmo de Funes vs. Garibaldi de Fray Luis Beltrán. A las 22 jugarán Gimnasia C con Servando Bayo.

SÍNTESIS

MACIEL 77: Raffín 11, Crocce 5, Méndez 0, Stradella 6, Ábalos 6, Oronao 17, Llompart 11, Hernández 3, García 7, Lenarduzzi 0, Boccamasso 4, Aragone 7. DT: Luciano Venturino.

TALLERES 106: Mariani 5, Pérez 16, Dinsmann 0, Donelli 2, García 14, Altamirano 0, Cuevas 7, Boselli 25, Giacomini 17, Yassoogna 6, Barrios 3, Ianelli 11. DT: Mariano Junco.

ESTADIO: Maciel

ÁRBITROS: Zucchio y Petrone

PARCIALES: 25/29, 43/59 y 67/85

Tabla zona 1

Red Star 7-1

San Telmo 6-2

Puerto 6-2

Atalaya 6-2

Gimnasia B 5-3

Edison 4-4

Garibaldi 4-4

Ben Hur 3-4

Atlantic B 2-7

Fortín Barracas 1-7

Independiente 0-8

Tabla zona 2

Talleres 9-0

Universitario 6-2

Provincial B 5-3

Sionista 4-3

Maciel 4-4

El Tala B 4-4

Gimnasia C 3-5

Servando Bayo 3-5

Paganini 3-5

Echesortu B 2-6

Náutico B 1-7