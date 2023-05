Tabacaleras: otra protesta en Tribunales Federales por conflicto que afecta puestos de trabajo

El conflicto judicial que pone en riesgo cientos de fuentes de trabajo en la provincia de Santa Fe y miles a nivel nacional sumó un nuevo capítulo el último viernes frente a los Tribunales Federales de Rosario, donde hubo otra protesta de los trabajadores afectados por fallos judiciales que favorecen intereses de una firma bonaerense y de las dos multinacionales que conforman el oligopolio en el sector tabacalero.

Este viernes 5 juraron tres nuevos jueces federales para ocupar vacantes en la ciudad de Rosario. Se trata de Elena Beatriz Dilario y Eduardo Daniel Rodrigues Da Cruz, como vocales del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2. También lo hizo el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Gastón Salmain.

En un acto inusual ya que se trasladó a Rosario desde Capital Federal la presidenta de la Cámara Nacional de Casación Penal Ana María Figueroa, a fin de recibir juramento a los magistrados en la sede de la Cámara Federal, la ceremonia se vio interrumpida por una nutrida manifestación de empleados de la tabacalera For Men, con sede en Santa Fe ciudad, que fueron suspendidos ante el Ministerio de Trabajo de la provincia ya que un fallo de primera instancia les denegó una medida cautelar.

Es un conflicto idéntico al vivenciado meses atrás por la rosarina Bronway Technology SA, que finalmente obtuvo una medida favorable de la Justicia al igual que todas las demás tabacaleras de la República Argentina, salvo For Men.

“No nos olvidemos que ya existen fallos en Salta, Buenos Aires y Capital Federal que dan la derecha a las pymes. Los manifestantes contaron con el apoyo de CTA Autónoma que viene acompañando a los trabajadores suspendidos y que encuentra actualmente a la fábrica paralizada, con lo cual es inminente el despido”, dijeron voceros de Canet, la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras.

El conflicto judicial que puso en riesgo los 300 puestos laborales de Bronway terminó de modo favorable a los trabajadores, con la concesión de la medida cautelar, recordaron desde Canet, para de inmediato añadir: “Aníbal Pineda, único juez de la Cámara Federal de Rosario que votó a favor del cierre, fue denunciado por el doctor Juan Manuel De Iparraguirre -abogado de la empresa For Men- ante el Consejo de la Magistratura por cuestiones varias vinculadas con la tramitación”.

“Es importante señalar, ya que varios medios han informado erróneamente, que la empresa For Men no pertenece al señor Darío Ippolito, socio de Bronway SA, aunque estas empresas junto con otras dos pymes nacionales forman Canet”, añadieron.

Por su parte, el mencionado Ippolito dio a conocer su posición ante noticias periodísticas que señaló como falsas: “Lamentablemente Tabacalera Sarandí y especialmente quien es conocido en la Argentina como el Yabrán del Tabaco, Pablo Otero, dispersan mentiras en medios periodísticos comprados, afirmando por ejemplo que tengo causas penales, cuando en realidad fui sobreseído de las únicas dos causas que tuve, y que fueron sospechosamente denuncias anónimas en Buenos Aires; o que estuve detenido, lo cual es una falacia absoluta, llegando a afirmar que también soy dueño de For Men”.

“No tengo dudas de que después de la marcha de empleados de la tabacalera For Men del día viernes (5 de mayo), Otero va a presionar con el multimedios monopolio de Rosario para difamarme, situación que ya he denunciado penalmente en varias ocasiones. Y si no, vayan y lean las columnas del pueblo del día domingo. Hasta me han llegado a extorsionar en reiteradas oportunidades. Es más, en una denuncia que dos ignotos abogados porteños hicieron contra dos jueces de Rosario que habían votado conforme la ley en favor de Bronway Technology pudimos demostrar que eran los abogados de Pablo Otero en una causa por contrabando que enfrenta Tabacalera Sarandi en Mar del Plata”, añadió Ippolito.

Nicolas Rivas, empleado de For Men, dijo por su parte acerca del motivo de la marcha de este viernes, en protesta por la situación que tiene en vilo 80 puestos de trabajo directos, y muchos más indirectos: “Queremos que For Men tenga el mismo tratamiento en la Justicia como lo tienen Bronway, Sarandí, Tabes, Cigarrillos y Tabacos, y Todo Tabaco, para poder trabajar. Es una cuestión de igualdad ante la ley y tememos que la jueza Silvina Andalaf Casiello, que obedece extrañamente al juez Aníbal Pineda, nos deje a todos en la calle”.