Subastaron una guitarra destrozada de Kurt Cobain por casi 600 mil dólares

Una guitarra destrozada por Kurt Cobain, líder de la legendaria banda estadounidense Nirvana, cuando grababa Endless, Nameless, la pista final oculta del álbum de 1991, Nevermind, fue subastada por casi 600 mil dólares.

Julien’s Auctions, que pensaba subastarla por diez veces menos, la vendió por 595 mil dólares exactamente en una venta pública en el Hard Rock Café de Nueva York, lo que la empresa calificó de “asombroso”.

La casa de subastas había especificado anteriormente que el instrumento, un Fender Stratocaster negro, había sido reconstruido, pero ya no se podía utilizar para tocar música. Presenta inscripciones hechas por los tres miembros de Nirvana: el cantante y guitarrista Kurt Cobain, el bajista Krist Novoselic y el baterista Dave Grohl.

Las grietas causadas por Cobain cuando rompió la guitarra todavía son visibles, dijo Kody Frederick, de Julien’s Auctions. “Cuando estaba en el escenario, cuando tocaba, Kurt Cobain era una máquina. Estaba enfadado y se sentía. Sobre todo por la forma en que trataba sus instrumentos”, añadió.

De alguna manera, esta guitarra dañada representa esta “época cruda y agitada en la historia de la música”, señaló.

Nirvana, grupo grunge creado en el estado de Washington (noroeste de los Estados Unidos) a finales de los ochenta, vivió una etapa de éxito fulgurante con el lanzamiento de su segundo álbum, Nevermind, que vendió más de 30 millones de ejemplares.

Sus éxitos como Smells Like Teen Spirit o Lithium, mezclando dulce melodía y energía rabiosa, se volvieron himnos de una generación.

Cobain, que vivió atormentado y luchaba contra la adicción a la heroína, mantuvo una relación compleja con su esposa, la cantante Courtney Love. Se suicidó en Seattle en abril de 1994, a los 27 años.

Unleashing the Rockstar Spirit: This lefty black Fender Stratocaster was smashed by Kurt Cobain during Nirvana’s Nevermind era and gifted to Mark Lanegan with love. Signed by all three band members, this guitar is a true piece of music history. Bid now on https://t.co/tzS6JKtHcR pic.twitter.com/1v38NjsMtv

— Julien’s Auctions (@JuliensAuctions) May 14, 2023