Subastan la primera camiseta de la Selección argentina que Maradona usó en un Mundial

Una nueva camiseta de la Selección argentina utilizada por Diego Armando Maradona será subastada, la misma se trata de la primera que utilizó con el conjunto nacional en un Mundial ante El Salvador en España 1982.

El sitio de subastas estadounidense PWCC Marketplace activó la licitación por la camiseta de la Selección nacional que Maradona se puso en España 1982: específicamente, la del partido ante El Salvador del 23 de junio.

Esta playera es correspondiente a la tercera fecha del Grupo 3, el duelo terminó con un resultado favorable para la Selección argentina de César Luis Menotti: 2-0 con goles de Passarella y Bertoni, la cual buscaba revalidar lo hecho en el Mundial de 1978 cuando alzó su primer Copa del Mundo.

“Además de la Carta de Resolución de Photomatch (que verifica que la remera efectivamente la usó Diego), el postor ganador también recibirá una carta manuscrita de Andrés do Campo, gerente de equipo de Argentina, afirmando el origen de la camiseta, así como un conjunto de credenciales que verifican su posición en 1982”, cita la página donde se lleva a cabo la subasta.

“Yo, Andrés do Campo, utilero de la Selección Argentina de fútbol declaro que la camiseta número 10 de Diego Armando Maradona fue usada en el partido de la Copa del Mundo España 1982, Argentina vs El Salvador. Camiseta que me obsequió Diego Armando Maradona al finalizar el partido. Buenos Aires, diciembre 1982″, dice el escrito del utilero.

Hasta ahora, se estaría vendiendo en 21 mil dólares. Pero todavía queda más de un día. Para tener en cuenta, hace poco más de un año, la camiseta con la que Maradona le anotó los inolvidables dos goles a Inglaterra en el Mundial de México 86 fue subastada por una suma que llegó a más de 9 millones de dólares.

El Mundial de Diego Armando Maradona en España 1982

Aquella Copa del Mundo fue una de las grandes decepciones del ex futbolista. Era su primer Mundial, Argentina era candidata (tenía que defender el título) y los ojos del mundo se posaban en él por ser el mejor jugador del planeta.

Maradona le marcó dos goles a Hungría en fase de grupos, pero más allá de eso, no tuvo una gran actuación. En segunda fase, Italia, después campeona, lo neutralizó bien. Y en el clásico contra Brasil, derrota como contra los tanos que significó la eliminación, se fue expulsado.