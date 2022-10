SPR: “El mundo registra enormes ejemplos de estas situaciones violentas que terminan en tragedia”

El Sindicato de Prensa Rosario expresó su repudio por la resolución del fiscal Damián Cimino, quien desestimó la denuncia que presentó ese gremio ante el Ministerio Público de la Acusación el lunes 26 de septiembre, a raíz de una publicación de la cuenta de Twitter @LmMonteil, que llamaba al asesinato de periodistas en estos términos: “El mundo será un lugar vivible cuando todos los días se ejecute un periodista; son el cáncer de la humanidad”.

El SPR solicitó que se investigara al autor de la publicación y el encuadre típico penal, ya que entiende que el contenido no sólo constituye una expresión de odio insostenible en el contexto rosarino sino que puede encuadrarse en el delito de incitación a la violencia del Código Penal que establece: “Será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”.

“Desde el Sindicato se hizo una presentación ante el Ministerio Público de la Acusación para pedir que se investigue la cuenta. El Sindicato de Prensa denunció en representación del colectivo de trabajadores por el discurso de odio proferido desde esa cuenta y por lo que creemos es un acto de instigación a cometer delitos. Con el Colegio de Abogados hicimos la presentación conjunta repudiando los discursos de odio y violencia, en particular los de esta cuenta, ya que se trata de un profesional del derecho”, dijo la secretaria adjunta del SPR, Alicia Simeoni, en declaraciones al programa Trascendental de la radio LT8.

En el cuerpo de la denuncia, el gremio expresó que el llamado a la “ejecución” del co-lectivo de trabajadorxs de la comunicación es gravísimo si se considera que la naturaleza de la labor periodística supone una fuerte exposición pública la que, además, se da en una ciudad donde se producen asesinatos a diario y se atenta contra instituciones públicas y privadas.

El Sindicato de Prensa Rosario recurrirá esta decisión fiscal ya que entiende que no cuenta con razonable fundamentación y que es desajustada con respecto a la realidad de lxs trabajadorxs de prensa.

Además, sostiene que en la resolución se omite analizar el fragmento más violento del tuit: “…todos los días se ejecute a un periodista…”, dejando en el total desamparo a quienes trabajan con la información.

“Creemos que es un discurso de odio en un momento de la sociedad argentina y rosarina muy particular. No está ponderado cuál y cómo cala el discurso y la construcción de la subjetividad social. Tampoco se tiene en cuenta cuál es el trabajo que realizan los periodistas todos los días donde esta forma de discurso violento puede dejar expuesto a cualquiera de las y los trabajadores de prensa en una ciudad donde sabemos que hay balaceras, asesinatos y un contexto social que el fiscal no tuvo en cuenta como tampoco las características del trabajo de las y los compañeros”, agregó Simeoni.

EL SPR afirma que, ante la gravedad del contenido del mensaje, es obligación del Estado velar por la seguridad de su población, investigar la comisión de posibles delitos y, eventualmente, aplicar las sanciones que correspondan.

“Nadie le está diciendo que no tiene derecho a la libertad de expresión, pero nadie está habilitado a llamar a matar a la gente ni a elegir un colectivo para ponerlo en frente como el enemigo y causante de todos los males de la sociedad comparándolo con una enfermedad a la que las personas le temen. El mundo registra enormes ejemplos de estas situaciones violentas que terminan en verdaderas tragedias”, concluyó.