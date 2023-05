Sportsmen y otra prueba de fe: ganó en Paraná y va por el cuarto puesto

Sportsmen dio otra prueba de su inclaudicable fe. La peregrinación del Verde a Paraná para rezarle al destino que le permita llegar con chances de clasificación al trascendental duelo del miércoles ante Sionista tuvo rápida respuesta con una victoria emotiva, con tintes heroicos y tan disfrutada como sufrida.

Era la final antes de la final. Olimpia también llegó al duelo con chances de ser cuarto en la tabla y por eso tal vez el partido no fue el mejor. Pobre efectividad, errores y nervios prevalecieron con la paridad como contexto, más allá de un tenue dominio local en el tercer parcial.

A tal punto fue parejo, que el final fue muy apretado y Goyo Traglia lo mandó a tiempo extra. En el suplementario, el debutante Jere Cardona metió la bomba para poner un 68 a 64 que parecía definitivo, pero Sánchez descontó rápido con otro triple y puso a Olimpia a tiro. Peor quedó la historia cuando Cardona no pudo en la línea y los segundos de cierre le quedaron a Olimpia, que sin embargo no pudo definir de forma positiva.

Con angustia, el Verde concretó el 68 a 67 que le permite llegar a la semana clave con posibilidades de ser cuarto en la tabla, aunque dependerá de ganar y esperar que Provincial le dé una mano.

Traglia hizo 23 puntos, y Cardona 20, mientras que para los locales anot´18 Agasse.

El lunes chocarán Paracao ante El Tala a partir de las 21 y la semana final de la fase regular ofrecerá el martes a las 22 a Provincial ante Santa Paula, el miércoles a Sportsmen frente a Sionista, el jueves a Caova con Olimpia de Paraná y el viernes a Almagro de Esperanza con Provincial.

GOLEO

OLIMPIA 67: Agasse 18, Passadore 11, Vilanova 3, Santana 0, Azoge 9, Frávega 10, Sánchez 6, Romero 0, Mackinnon 10. DT: Pedro Ayala

SPORTSMEN 68: Cingolani 7, Bertrán 2, Calderón 0, Cardona 20, Zapata 0, Allende 0, Tripelli 0, Traglia 23, Parizzia 6, Boixader 10. DT: Cristian Le Bihan.

LA TABLA

Provincial 12-2

Santa Paula 11-4

Paracao 9-6

Almagro 7-8

Sionista 7-8

Sportsmen 7-8

Olimpia 6-9

El Tala 6-9

Caova 2-13

PLAYOFFS

LITORAL

Se jugará un primer play in cruzado entre zonas, a un partido con localía para el mejor ubicado el día 15 de mayo. Los cruces serán así:

Play in 1- 5° (zona 1) vs. 7° (zona 2)

Play in 2- 6° (zona 1) vs. 6° (zona 2)

Play in 3- 5° (zona 2) vs. 9° (zona 1)

Play in 4- 7° (zona 1) vs. 8° (zona 1).

Los ganadores pasan de ronda al segundo play in, para los cuales se integra a los terceros y cuartos de cada zona, también a un juego en casa del mejor posicionado. Jugarán de la siguiente manera, el 18 de mayo:

Play in 5- 3° (zona 2) vs. Ganador Play in 4.

Play in 6- 4° (zona 2) vs. Ganador Play in 1.

Play in 7- 3° (zona 1) vs. Ganador Play in 3.

Play in 8- 4° (zona 1) vs. Ganador Play in 2.

Tras la instancia de play in, los primeros y segundos de cada zona se integran a la postemporada y se da comienzo a los playoffs, a jugarse los días 21, 23 y 24 de mayo, con formato 1-2 y ventaja de localía al mejor ubicado. Los enfrentamientos se darán de esta forma: 1° (zona 1) vs. Ganador del play in 6, 2° (zona 1) vs. Ganador del play in 5, 1° (zona 2) vs. Ganador del play in 8 y 2° (zona 2) vs. Ganador del play in 7. Quienes se impongan pasan a playoffs inter conferencias.