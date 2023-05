Sorpresa en el Frente de Frentes: Mónica Fein precandidata a gobernadora y Clara García a Diputados

Sorpresa o no tanto dentro del Frente de Frentes en la provincia de Santa Fe, de la mano del Partido Socialista. La voz cantante la dio en la mañana de este jueves la actual diputada santafesina Clara García, en una conferencia de prensa transmitida por streaming: se bajó de la pelea por la Casa Gris en la que intentaba posicionarse y anunció que ese lugar lo ocupará la ex intendenta de Rosario Mónica Fein. En cambio, la viuda de Miguel Lifschitz irá como cabeza de la lista a la Cámara baja en las Paso del espacio opositor que el PS comparte con el PRO, el radicalismo y Creo, la construcción del jefe del Palacio de los Leones Pablo Javkin. Fein será acompañada por el periodista santafesino Eugenio Fernández como vice.

El nombre de la boleta para competir en la interna de la alianza Unidos para Cambiar Santa Fe, a 48 horas del cierre de listas, es “La Fuerza de Santa Fe”. El anuncio fue en el Hotel Savoy, y no solo abona a la competencia en el espacio amplio opositor sino que probablemente lo haga dentro del propio socialismo, si es que el ex gobernador Antonio Bonfatti se lanza también a la Cámara de Diputados, como deslizan fuentes de la oposición interna al lifschitzmo.

Mónica Fein, así, tendrá como oponentes en las Paso al ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, el primero en lanzar la carrera electoral, y a la actual senadora nacional Carolina Losada, además de la diputada Betina Florito, referenciada en Miguel Ángel Pichetto, si es que este viernes se confirma cuando cierre la inscripción de candidaturas. García, por su parte, buscará otro mandato en la Legislatura.

El lanzamiento de las fórmulas, a las que les falta completar nombres, fue con dardos punzantes a la gestión provincial. “La estafa de (el gobernador Omar) Perotti nos llevó al terrible retroceso que vemos todos los días y por eso estamos acá y el Frente de Todos debe hacerse cargo”, lanzó Fein. “Entregó Santa Fe y no la defendió”, añadió al tono confrontativo la actual diputada nacional.

Fein y García compartieron mesa con el concejal santafesino Julio Francisco “Paco” Garibaldi y el diputado nacional Enrique Estévez, precandidato a la intendencia de Rosario, en competencia con el actual mandatario Pablo Javkin, que además de tener partido propio es aliado del sector que promueve a Losada a la Casa Gris, y el concejal Miguel Tessandori, que asimismo tiene sello propio y que competirá con el apoyo de Pullaro.



“Para que Santa Fe pueda salir adelante no sólo hace falta un gobierno con equipos, proyectos, liderazgo y mucha decisión política, sino mucha gobernabilidad. Y para conseguirla, hay que ser muy claros desde el día cero: no podemos ser rehenes durante los próximos cuatro años de la extorsión permanente a la que ya nos acostumbró Perotti, quien llevó adelante la peor estafa electoral y con quien volvió la mentira, la hipocresía y la falta de respeto total a la vida institucional”, subrayó el tono García.

Fein aludió también a la incómoda, para muchos socialistas, alianza opositora provincial: ““Está no es la interma de (Mauricio) Macri con (Horacio Rodríguez) Larreta, no es la interna de Juntos por el Cambio. Este es el futuro de Santa Fe”.

En el lanzamiento estuvieron el presidente de la Cámara de Diputadas, Pablo Farías, los legisladores provinciales Joaquín Blanco, Lionella Cattalini, José Garibay, Érica Hynes, Gisel Mahmoud, Lorena Ulieldín y Pablo Pinotti. También, los ex ministros Gonzalo Saglione, Andrea Uboldi, Alicia Ciciliani, Verónica Geesse y Gustavo Leone. A ellos se sumaron las concejalas rosarinas Verónica Irízar y Mónica Ferrero, y dirigentes socialistas de toda la provincia, más el histórico referente Juan Carlos Zabalza.

El vice, un periodista de la capital provincial

En el marco de un acto realizado en la ciudad de Santa Fe, Fein presentó en la tarde de este jueves a Eugenio Fernández como compañero de la fórmula que encabezará para competir por la gobernación de la provincia.

Fein destacó que “con el legado de los 12 años de gestión en la provincia y mirando al futuro con esperanza, no podíamos dejar de presentar una propuesta seria y consistente de gobierno para Santa Fe, de la mano de dirigentes y equipos técnicos con la experiencia para ponerla nuevamente en el sendero que nunca debió abandonar; con seriedad, compromiso y transparencia como fueron las administraciones de Binner, Bonfatti y Lifschitz”.

“Para hacerlo también necesitábamos de una voz fuerte de esta capital, con otra trayectoria, con un claro compromiso con la información y con la educación”, dijo en referencia a Fernández, quien actualmente es director del tradicional Instituto Superior N°12 Gastón Gori.

Fernández, por su parte, dijo estar “emocionado” por la decisión. “Como conductor de un noticiero me toca poner la cara pero no trabajo solo, hay un equipo detrás. En el instituto 12 pasó lo mismo; me propuse conducir un equipo y esa experiencia me llevó a aceptar hoy esta propuesta. Mi función como vice será la de secundar a Mónica, acercar las necesidades de la gente y recuperar su credibilidad con un proyecto de trabajo definido”, señaló.

Fernández se recibió de locutor nacional en el Instituto N°12 que hoy conduce. Su primer trabajo fue en la FM Sol. Más tarde ingresó a Canal 13 como locutor de cabina, luego salió a la calle como movilero y, finalmente, llegó a la conducción del noticiero.