Sorpresa de chofer: se le prendieron fuego las bobinas de papel que transportaba en el camión

Fue poco antes del mediodía de este viernes, cerca de Capitán Bermúdez. Cuando el conductor vio las llamaradas que salían del semiremolque no tuvo otra opción que estacionar en la banquina y pedir auxilio. Trabajaron nueve dotaciones de bomberos

Un camión con acoplado que transportaba 12 grandes bobinas de papel se incendió poco antes del mediodía de este viernes sobre la autopista Rosario-Santa Fe, en la mano hacia la capital provincial, y al chofer no le quedó más remedio que detenerse en la banquina sin posibilidad de apagar el fuego alimentado por una carga altamente inflamable.

Hasta el lugar del siniestro, en el kilómetro 8,5 de la autopista, a la altura de Capitán Bermúdez, acudieron nueve dotaciones de bomberos –zapadores y voluntarios– desde Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Villa Gobernador Gálvez. Personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y de la policía colaboraron con el corte del tránsito en la mano hacia el norte, y hubo un gran congestionamiento de vehículos, con filas de varios kilómetros, por varias horas.

La carga estaba cubierta con una lona. El chofer se sorprendió cuando pudo ver las llamaradas que salían del semiremolque. “Lo único que pude hacer es llevar el camión a la banquina y pedir ayuda. No es un problema del vehículo, porque el fuego comenzó a salir de las bobinas. No me había pasado nunca, sé que a algunos compañeros les ha pasado antes”, atinó a declarar el hombre ante la consulta de Telefé.

El camionero agregó que tanto el vehículo, del que aseguró que era nuevo y estaba en condiciones, como la carga, estaban asegurados. El incidente no dejó heridos ni afectó otros vehículos, pero demandó una tarea de varias horas por parte de los bomberos. “Fue una bola de fuego y humo, no se veía nada”, relató uno de los testigos.