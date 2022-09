Sordo pinta para ser titular, Pablo Pérez irá al banco y Aguirre se pierde el resto del torneo

No hay dudas que se viene un mes cargado de fútbol, seis partidos con descanso mínimo y seguramente con Coria como interino. Y el DT debe intentar encontrar un once titular para darle estabilidad

El dilema para Adrián Coria pasa por el equipo que pondrá en cancha el viernes a las 21.30 ante Unión. Y en ese sentido las cuestiones pasan por lo táctico y también por los nombres.

Dentro de los que pueden volver está Ramiro Sordo, quien se recuperó de una distensión muscular y con la lesión de Brian Aguirre tiene chances de ser titular. Habrá que ver si Coria considera que Sordo está para jugar desde el inicio, o lo lleva al banco. La experiencia anterior fue por Copa Argentina ante Talleres, y ese día Sordo estuvo desde el inicio y se resintió.

Otro que va a estar concentrado es Pablo Pérez, quien la semana pasada no viajó por el fallecimiento de su papá, pero esta vez irá al banco.

La duda pasa por la continuidad o no de Gustavo Velázquez como lateral derecho. Está claro que su presencia tuvo que ver con los buenos rendimientos como zaguero, y al regresar Lema, Coria quiso mantenerlo entre los once. Pero el paraguayo no se sintió cómodo como lateral y es lógico que ese lugar lo ocupe el recuperado Armando Méndez o Tomás Jacob.

Si Coria decide mantener a Velázquez, lo lógico sería jugar con línea de tres, un sistema que el equipo conoce ya que lo utilizó en gran parte de este toreo con Javier Sanguinetti.

En ese caso, con Méndez o Jacob por derecha y Luciano por izquierda, Velázquez y Lema podrían convivir en cancha en lu-gares donde pueden aportar mucho más.

El doble cinco Sforza-Fernández mostró que le faltaba ritmo físico y futbolístico ante Independiente, y eso sólo lo conseguirán jugando.

Otro que estuvo físicamente en desventaja fue Cristian Ferreira, aunque su aporte desde la conducción y la ausencia de Djorkaeff Reasco le podrían dar continuidad como titular. Justamente el ecuatoriano apenas ingresó unos minutos en el amistoso de la selección de Alfaro ante Japón disputado en Alemania, y recién estará en la ciudad mañana. Difícil que sea titular, en el mejor de los casos iría al banco.

No hay dudas que se viene un mes cargado de fútbol, seis partidos con descanso mínimo y seguramente con Coria como interino. Y el DT debe intentar encontrar un once titular para darle estabilidad.

Si Coria mantiene el esquema 4-2-3-1 o 4-4-2, la lógica sería el ingreso de Méndez como lateral en lugar del paraguayo Velázquez. Y la duda sería el ingreso de Sordo o Panchito González por el lesionado Brian Aguirre.

Esa formación sería con Lautaro Morales; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta y Martín Luciano; Juan Garro, Julián Fernández, Juan Sforza y Sordo o González; Cristian Ferreira y Juan Manuel García.

Si Coria decidiera jugar con línea de tres, ingresaría Velázquez se sumaría a la defensa y en ese caso el entrenador no incluiría a Sordo, o sacaría a Ferreira.

Este miércoles habrá práctica de fútbol y allí Coria empezará a definir su idea para romper con una racha de dos partidos sin ganar.