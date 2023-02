“Son muy humildes”: vecinos destacaron que los suegros de Messi aún atienden el súper de zona oeste

Es común asociar a la cadena de supermercados Único a José Roccuzzo, padre de Antonella y suegro del crack de la Selección Argentina Lionel Messi.

A tal punto que cuando fue noticia la compra de Micropack de nueve sucursales de la cadena Único, más de un desprevenido ubicó a Roccuzzo en el centro de la escena.

Por cierto, fue información errónea ya que las bocas que adquirió Micopack pertenecían al empresario Mariano Martín y no al padre de Antonella, que conserva solo una sucursal de Único en la ciudad, en la zona de Lavalle y 27 de Febrero.

En efecto, la cadena de supermercados Único tiene varias sucursales de distinto dueño en Rosario y alrededores. El proyecto de Único comenzó en 1982 en la Cuna de la Bandera, y uno de sus fundadoras fue justamente Lele, abuela paterna de Antonella Roccuzzo, quien previamente había iniciado el negocio como una pequeña despensa.

Con el paso de los años, y ante la necesidad de ser mucho más competitivos en precios y productos con el advenimiento de las multinacionales que llegaron a Rosario, los Roccuzzo se unieron a la entonces joven asociación de compras sin fines de lucro Rosario Compras. Fue en ese marco que el comercio se convirtió luego y definitivamente (en la década del 90) en supermercado y el local de Lavalle y 27 de Febrero adoptó el nombre actual.

Roccuzzo sigue activo en el mercado supermercadista con esa boca de venta.

Aún circula un chisme de varios años atrás, cuando Lionel Messi empezó a descollar en el Barcelona, que el futbolista le ofreció a su suegro participar del negocio “para ser más grandes que Coto” pero que José, que siempre cultivó un perfil bajo, desechó de jugar en las grandes ligas y prefirió seguir como siempre; con un solo local minorista.



El Ciudadano ya había publicado días atrás buena parte de esta historia. Y el tema tuvo gran repercusión en las redes sociales de este medio, sobre todo en Facebook, dónde cientos de usuarios (muchos de ellos del barrio en el que está ubicado el supermercado) recordaron anécdotas y la “humildad” con que la familia Roccuzzo sigue atendiendo el comercio.

A continuación, sólo una parte de algunos de los comentarios:

Liliana Scimé: Ese negocio fue de la bisabuela de Antonella, doña Eduviges. Luego el abuelo de Antonella lo trabajó junto a varios parientes, lo transformó en un pequeño supermercado. Cuando José (papá de Antonella) y Laura (su hermana) crecieron, trabajaban con Pascual y Lele. Y lo transformaron en lo que es hoy, el supermercado de calle Lavalle entre 27 de Febrero y Ocampo. Siempre fueron muy laburantes y han ayudado a muchos chicos del barrio a tener un empleo. Aún hoy a José y Laura se los ve trabajar a la par de sus empleados. Gente única. Grandes personas.

María de Los Ángeles: El súper de Lavalle y 27 de Febrero es de ellos y más de una vez fui atendida por ellos. Hasta Antonella estaba de cajera los días festivos, cuando se llenaba de gente. Son un Amor de personas todos!

David Orieta: El que no lo conoce a José no se daría cuenta quien realmente es. Tiene una humildad terrible, muy buena gente él y toda su familia. Son un ejemplo de lo que se consigue con trabajo duro. Muchas veces lo he visto hasta manejar el Clark o reponer mercadería…..hasta el día de hoy…

Marta Perich Holgado: Muchos creen que la gente que tiene un buen pasar nunca trabajaron. Ellos son una familia laburante. Por eso el dinero no los marea…son gente de bien…

Axel Martínez: Hace 35años soy vecino y cliente de José y Laura. Conocí a sus papás. Gente humilde, siempre.

Sebastián Reyna: José es palabra mayor…… Excelente persona, humildad total y labura desde que nací …..

Imposible ensuciar. Saludos a José y flia…..

Leonel Aranda: José es un ejemplo en su familia; sus padres, sus abuelos y su hermana Laura. Es una familiar a seguir, humildes, solidarios, buenas personas. Yo los conozco desde que patricia y José, padres de Antonella, eran cajeros en su propios negocios. Y las nenas eran chiquitas

Rosa Piazza: Familia ejemplar!!!!! Y muy amigos de chicos !!!!! Del mismo barrio!!!! Sin palabras!!!!!

Pol Mc Enci: Son el ejemplo de lo que es trabajar en familia! José un comerciante ejemplar como lo fue su padre.

Patricia Paredes: “Don Pascual “, y toda la familia muy atentos, Antonella y sus hermanos, amorosos. El supermercado nunca se fue de la zona. Soportó saqueos, sin embargo siempre fiel al barrio.

Leonardo Guzzardo: Un grande José y toda la flia, todos muy trabajadores!!!muy buena gente!!!!

Zusana Barreto: Son todos un ejemplo. Soy su cliente..de hace más 30 años.. los conozco a ellos…..de Lavalle y 27 de Febrero…

Juan Carlos Molina: Gente muy sencilla y amorosa, siempre atendiendo con mucho respeto hacia el cliente. Jamás se le subieron los humo. Ojalá muchos dueños de supermercados fueran como ellos. Son excelentes con sus empleados, repositores y proveedores. Los felicitos de corazón y que sigan siempre así.