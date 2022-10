“Soltero”, humor bizarro, real y disparatado sobre una condición de este tiempo   

La soltería vista a través de la lupa de un humor por momentos bizarro y en otros pueril es lo que propone Soltero, un divertido compendio de situaciones, personajes y monólogos a público que son parte del clásico del actor y standupero porteño Juampi González, que este fin de semana se presenta con dos funciones en el Teatro Municipal La Comedia, de Mitre y Ricardone.

Con algunos condimentos que lo corren del stand up más clásico y apuntado al público adulto, Soltero es un espectáculo de humor que no da respiro, donde el aquí y ahora y el aporte del público completan la propuesta de González.

“Este es un clásico y volver a Rosario está muy bueno porque si bien es un espectáculo con el que ya estuve, afortunadamente, siempre me sigue sorprendiendo como acompaña la gente. Es un show de humor que mutó mucho, que fue cambiando, pero este es un tiempo del espectáculo donde la gente quiere ser protagonista”, dijo González acerca de este material que lo trae de regreso a Rosario, a través de la cual hace un repaso de lo bueno y lo malo de “la soltería”, contando su relación con las mujeres, el sexo y el paso de dejar de vivir con sus padres para comenzar a hacerlo solo, o al menos intentarlo.

“Este es un espectáculo que, con el paso de los años, generó una gran complicidad con el público; tiene muchas cosas que sólo pasan ahí, en el vivo y con la gente. Cuando empecé con el show era todo mucho más estricto, estaba todo más atado a los monólogos que son la raíz del género. Pero como fue mutando, fueron saliendo algunos de esos monólogos porque los momentos de interacción con la gente fueron ganando territorio”, contó el creador acerca de esta propuesta que, de algún modo, y al mismo tiempo, hace un culto y una crítica de la soltería a partir de la mirada corrosiva y sin filtros de González, “el soltero más codiciado, o por lo menos, con la mayor trayectoria sin pareja, que recorre el país desplegando todo su carisma, rapidez y humor picante”, según adelantan con humor en el parte de prensa.

Es por esto mismo que a partir de esa interacción con el público y su capacidad de improvisación, como herramientas principales, que el actor hace de cada función un show distinto, donde tiene peso propio la participación especial de su personaje más popular en redes sociales, Alessandra Teapoya, una parodia de la popular sexóloga mediática Alessandra Rampolla, que lo habilita a hablar de sexo sin remilgos, tapujos ni tabúes, transformando la propuesta en una especie de “consultorio en vivo”.

“Alessandra es mi licencia para bajar del escenario y ponerme a hablar con la gente; más allá de la parodia, ya es un personaje muy conocido, que tiene su autonomía. Esa primera parte es un momento para tirarme a la pileta y afrontar lo que sea: un consultorio en vivo donde la gente hace preguntas o las responde, y como ya conocen ese momento del espectáculo, la gente llega con un montón de historias para contar. Y luego, en la segunda parte, están los monólogos que también fueron cambiando, donde puedo usar toda la información que tengo disponible luego de transitar esa primera parte; los monólogos siempre terminan adaptados a lo que fue pasando en cada función. Frenar e interactuar con el público es mi modo de prender todas las perillas para que la gente encuentre lo que busca en este show”, contó González acerca de esa forma que lo lleva a transitar un vivo al ciento por ciento.

En el mismo sentido, el creador habló de los cambios en el humor y de lo que generan las redes sociales donde tiene miles de seguidores. “Las redes tienen, como todo, sus costados diferentes. En algún momento de la pandemia y la cuarentena estricta, el humor se convirtió en cierta forma en una tarea social: me levantaba temprano y hacía vivos o jugábamos. Obviamente hice shows desde mi casa, como hicimos la mayoría, porque la gente necesitaba distraerse, reírse. Y siento que en el presente me está volviendo todo eso porque recibo muchísimo afecto en las redes sociales, mucho apoyo; hice un show en Miami y la gente compartía la info invitando en redes. Por supuesto siempre están los odiadores que habilita el anonimato, pero están en todos lados. Y del mismo modo, las redes hacen que pierdas tu privacidad: más privado es el dato, más interesa. Me suele pasar de juntarme con alguien, y contarle algo de lo que me pasó en el día y que me digan «ya vi todo lo que hiciste»”, contó el creador entre risas.

Y respecto de los cambios en el humor en tiempos de decosntrucción y feminismos, cerró: “Estamos todos en un constante aprendizaje y esos cambios son parte de esa evolución. Al tener Soltero mucho humor sexual, hice un ejercicio para modificar cosas, revisar lo que decía y cómo lo decía; hoy hay cosas con respecto a algunos temas que no es lo mismo que lo diga un hombre o una mujer. Creo que es un tiempo donde todo pasa por buscar y encontrar las formas para decir lo que queremos sin hacerle mal a nadie. He tenido que cambiar chistes y también sacar algunos porque ya no daban”.

Para agendar

Soltero, de Juampi González, se presenta este sábado a las 21 y el domingo a las 20, en el Teatro Municipal La Comedia, de Mitre y Ricardone, donde también se venden las entradas o a través de la plataforma http://1000tickets.com.ar.