Soledad Pastorutti: “Encontré una estética que me va a acompañar toda la vida”

De la mano de Natural, el 19° disco de su imponente camino musical, Soledad Pastorutti genera un regreso a las arenas del folclore pero desde una impronta estilizada en la que, confiesa, siente que encontró “una estética en la música y en la sonoridad” que cree la “va a acompañar de aquí en más toda la vida”.

Desde ese pulso, Soledad y equipo construyeron un material que ella aprecia como “entre clásico y moderno”. “Yo no sé ni siquiera cómo explicarlo porque siento que no tiene la pretensión de ser el típico disco comercial que va por los caminos normales sino que estamos yendo por la colectora”, propone como analogía.

La intérprete y autora revela una intimidad de esa fase: “Solamente tenía en claro que quería que el productor fuera Nico Cotton porque después de varias charlas me di cuenta de que yo necesitaba alguien que me viera desde afuera pero que también tuviera una visión actual de las cosas”.

Y sumó: “A Natural me lo imagino en un teatro porque quiero que suene y se vea de determinada manera, ya estoy escuchando los arreglos de la banda y vamos a tener unas cuerdas en vivo y siento que vamos a lograr algo que es como darle una identidad musical a este espectáculo y quiero ver cómo también incorporamos la parte gastronómica para que se despierten otros sentidos. Por todos esos condimentos que quiero poner en juego no sé si puede ser tan itinerante pero en estos recitales tengo ganas de, además de presentar el disco, traer gran parte de mi repertorio a esta estética musical para que el público pueda también vivir toda mi historia”.

La artista también habló acerca de si su repertorio tradicional puede integrarse a la propuesta sonora de este presente: “Yo creo que de alguna manera el resultado de este disco empieza con aquello que hice en los 90 porque yo nací ahí artísticamente siendo otra persona, una nena; una nena con mucho que aprender y quizás con una manera de hacer la música más agreste, pero yo siento que pueden convivir perfectamente porque son canciones nacidas folclóricas”.

En el mismo sentido, La Sole evaluó cómo ve aquella etapa suya a la distancia: “Me parece que el aporte mío en aquellos años de energía estuvo muy relacionado con mi edad adolescente con una identidad muy marcada dada por mi voz, por mi manera de cantar. Pero esa identidad que estaba buenísima yo no la pude sostener con los años porque eso no iba a perdurar en el tiempo y para mí había que crecer. De todas maneras, yo siento que hay que conectar lo que está desenchufado en relación al folclore de los 90, que generó una revolución que llenaba estadios en todos lados pero no hay mucha gente que lo valore y que hable de ese momento, lo pasan por alto como si no hubiese existido, como si una parte de la historia no quisiera contarse”.

Y sobre las cosas que siente que sobrevivieron de aquella Soledad, destacó: “A veces es más fácil quedase en el molde y ese es un lugar de seguridad, pero yo no dejé de moverme y mi relación con el público nunca se cortó. Todos los años volví a los mismos lugares, a veces siendo la más convocante o a veces siendo la segunda o la tercera, pero lo importante es que me mantuve en el camino y siempre muy cerca de la gente porque soy una artista que quiere ser anfitriona y propongo el manejo del escenario, pero necesito que el público esté ahí para compartirlo desde un lugar muy cercano. También hubo para mí un gran desafío en estos años de mantenerme con esa frescura y con ese don aunque hubo momentos en donde el hecho de pensar demasiado las cosas le ganó a esa parte”.

Pese a todo, nunca se quedó quieta incluso con ese movimiento visto como una virtud: “Me parece que la música es un lugar de tanta libertad que ofrece un montón de posibilidades, y como a mí me gusta la práctica más que la teoría, me doy cuenta de las cosas haciéndolas y, en ese sentido, no puedo con mi personalidad y siempre me aburro fácilmente”.

Hay noticias que dan cuenta de que le ofrecieron conducir La peña de morfi, pero rechazó el ofrecimiento. “Gerardo Rozín me ha dicho muchas veces que ese formato lo hizo pensando en que lo condujera yo y estuve eventualmente allí para acompañarlo cuando estuvo enfermo y me enamoré de su personalidad y de su forma de trabajar, pero esta vez no recibí ninguna oferta y tampoco está en mi ánimo porque todavía me dedico a cantar y a girar y hoy siento que no es ese mi lugar”, planteó.