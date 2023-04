Sobre la renuncia de la ministra de Educación: “Nada personal”

Opinión Martín Lucero, secretario general de Sadop

Sobre la renuncia de Cantero: Nada personal…

Hemos mantenido con la gestión de Adriana Cantero profundas diferencias. Algunas irreconciliables. Abarcaron lo gremial, lo pedagógico, la gestión y, en algunos casos, concepción política de algunas problemáticas.

No nos callamos cuando en pandemia se congelaron salarios y se “re tomaron” exámenes en secundaria. Tampoco cuando las condiciones de trabajo eran pésimas y quedaban en espaldas de la docencia, que en lugar de aplausos, recibía insultos por whatsapp de las familias.

Tampoco permanecimos en silencio ante el vendaval de circulares contradictorias o erráticas de sábados y domingos. Todo eso debilitó el sistema educativo de Santa Fe.

De manera coherente hicimos paro en cada ocasión que fue decidido por nuestros compañeros/as. Nos movilizamos. Dijimos nuestra verdad y hasta tuvimos la mochila como símbolo de resistencia.

También resistimos las reformas inconsultas. No puede haber cambio legitimo sin el acuerdo de todo el magisterio. Ninguna reforma en el mundo ha sido exitosa aplicada en contra de la voluntad del magisterio.

Hemos sido duros y firmes en la defensa de nuestra organización. La designación de funcionarios públicos para militar la interna gremial es un hecho comprobado y reconocido por diversos actores. Justo es reconocer que el 31/12/2022 la gestión de gobierno cumplió su compromiso de no renovar las designaciones que constituían un grave atropello contra la vida gremial.

En este resumen vamos a omitir las agresiones, las campañas de difamación, los escraches y las imputaciones de las que fuimos victimas de parte de algunos funcionarios de la gestión ministerial. Simplemente esperamos que no se repitan. No es digno de quienes ejercen la función pública usar esas herramientas contra simples ciudadanos que ejercemos una responsabilidad en la sociedad civil.

También hubo acuerdos cuando las escuelas así lo decidieron. En los años 2020 y 2021 las clases en los colegios privados empezaron sin paros. El ciclo lectivo tuvo dos años de comienzo en tiempo y forma. Hecho que esta administración no ha reconocido ni esperamos que reconozca.

Lo que está claro es que nuestra convicción siempre será defender con toda nuestra capacidad, saberes, herramientas y entendimiento los derechos de la docencia privada. Es nuestra tarea y responsabilidad. Y estamos decididos ha hacerlo con todas nuestras fuerza, de manera profesional pero con un perfil innegablemente militante.

Es lo que somos y lo que elegimos ser: Militantes de la docencia privada.

Nunca tomaríamos estas luchas de manera personal.

Nuestra lucha es colectiva. No peleamos contra personas, luchamos contra gobiernos que no cuidan los derechos de la docencia o que no tienen en cuenta su opinión al momento del debate educativo.

Pero una persona sea o no funcionario no es el enemigo por pensar distinto. Tampoco somos los dueños de la verdad. Defendemos el interés colectivo. Para eso fuimos electos.

Y actuaremos de la misma manera con cualquier funcionario de cualquier gobierno.

Si algo han demostrado estos 4 años han sido que tenemos coherencia.

Por ultimo espero que la Lic. Cantero se recupere prontamente de sus problemas de salud y pueda disfrutar del cariño de sus seres queridos.

Los cargos pasan. Las personas, que son lo importante, quedan…