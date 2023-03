Soberanía, Antártida y política bicontinental: Eduardo Toniolli analizó el escenario en que el presidente visitó el continente blanco

“Para defender algo primero hay que conocerlo y para conocerlo, hay que grabar en nuestro imaginario la real extensión y complejidad del territorio nacional”, reflexionó Eduardo Toniolli, diputado nacional por Santa Fe, quien acompañó al presidente Alberto Fernández en su viaje a la base Marambio, en territorio argentino en la Antártida. Con esa frase, el legislador y militante de la organización Hijos definió la conexión entre el viaje realizado por el presidente en la búsqueda de afianzar y defender la soberanía nacional..

“La presencia del Presidente de la Nación en la Antártida es un hecho trascendente porque es el cuarto presidente en ejercicio en hacerlo y fundamentalmente porque la Antártida es considerado en el mundo el continente del futuro”, describió el legislador por el Frente de Todos. El viaje presidencial se llevó adelante en el marco del Día de la Antártida Argentina, conmemoración que busca resaltar el carácter bicontinental del país.

Por sus recursos y potencialidades, y por ser la mayor reserva de agua dulce del planeta, la Antártida es el continente del futuro. La presencia de un presidente de la Nación en el Sector Antártico Argentino es un hecho trascendente para la reafirmación de nuestra soberanía. pic.twitter.com/bLwZkkOcj3 — Eduardo Toniolli🇦🇷 (@eduardotoniolli) February 23, 2023

En su cuenta oficial de Twitter, Toniolli explicó que la Antártida argentina cuenta con 1,4 millones de kilómetros cuadrados de superficie, donde administra 13 bases de las cuales 7 son permanentes, sin contar las bases científicas itinerantes y las naves que rondan el continente de manera marítima y aérea: “Nuestra soberanía en el continente blanco está fundamentada por aspectos geográficos, geológicos e históricos, y en la presencia permanente de bases y de actividad científica por más de un siglo”, publicó Toniolli..

Según lo comentado por el militante, la importancia de la Antártida radica en las características propias del continente austral: “Es la reserva de agua dulce más importante del planeta y es un continente en disputa, de cara al fin del Tratado Antártico”, régimen legal que regula la presencia de distintos países en la Antártida, y cuya vigencia finalizará en el año 2048.

El secretario general del Movimiento Evita dijo a El Ciuidadano: “Es importantísimo que la Argentina continúe y profundice la presencia y la actividad científica que viene desarrollando ininterrumpidamente desde hace 119 años y la presencia de un presidente de la Nación, su gabinete, legisladores y distintos actores de nuestro sistema científico tecnológico no hace más que reafirmar esa esa soberanía”.

“Las políticas neoliberales golpearon al Estado en su capacidad de defender la soberanía”

El inicio del 2023, al igual que todos los eventos políticos desde entonces, están signados por la característica electoral de los años impares: si bien Alberto Fernández viajó al continente blanco el 22 de febrero, Horacio Rodríguez Larreta, actual alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lanzó su precandidatura a presidente a través de sus redes sociales el día siguiente, aunque ya había trascendido en los medios porteños un día antes que dicha publicación iba aparecer.

Este contexto dio lugar a que medios de comunicación de tirada nacional calificaran el discurso por cadena nacional de Fernández como “electoralista” o “con tono de campaña”. El diputado Toniolli levantó ese guante: “La reacción de Clarín, y de algunos otros medios, muestra el clima delirante en el que están embarcados algunos sectores del círculo rojo y de la posición política en la Argentina”.

El legislador rebate los dichos de estos medios y señala la importancia de reivindicar la soberanía nacional: “Estos medios consideran que hablar de soberanía nacional es un discurso de campaña, cuando debería ser un acuerdo básico entre los argentinos y argentinas, no importa a qué sector político pertenezcan”, y enumeró: “La defensa de la integridad territorial de la Argentina, de la causa Malvinas y la defensa de la soberanía nacional, básicamente”.

Al ser consultado por las deudas todavía presentes en materia de defender nuestra soberanía nacional, Toniolli contestó a El Ciudadano: “Las políticas neoliberales que se instalaron en la Argentina durante la última dictadura militar y se continuaron con las reformas estructurales de los 90, golpearon al Estado, por un lado, en su capacidad de planificar, y por otro, de hacer efectiva su soberanía en diversas áreas. Aún cuando es fundamental diferenciar a los gobiernos populares que intentan romper con esas limitaciones, de aquellos que han hecho de la entrega nacional una práctica cotidiana, está claro que no hemos podido romper con ese corset”.

En esta misma línea, el proceso electoral no deja de ser un tema importante para el diputado justicialista, quien valoró “positivamente” el encuentro de la semana pasada entre distintos referentes figuras y organizaciones del peronismo a nivel nacional llevado adelante en la sede del Partido Justicialista, y destacó algunos puntos en los cuales el cónclave justicialista pudo confluir: “Hay un aspecto que me parece no menor (en el comunicado resultante de la mesa política): este documento incorpora la reivindicación de las Paso como herramienta, que es algo que nosotros hemos obtenido durante todo el año pasado y seguimos sosteniendo. Las Paso no sólo son una herramienta válida para construir la oferta electoral de un partido, de un frente o de una coalición en la Argentina”.

Para Toniolli, en una Argentina “con una sociedad fragmentada y con una política que muchas veces reproduce esa fragmentación”, las elecciones primarias son una “herramienta válida para construir mayorías. Mayorías necesarias no solo para desarrollar una gestión de gobierno, sino también mayorías necesarias, por lo menos para quienes creemos en la necesidad de transformaciones profundas en nuestra estructura social, precisamente para apuntalar y consolidar esa transformaciones”.

“Invertir en ciencia y tecnología, en la defensa nacional, sustituir importaciones, construir un modelo de desarrollo nacional autocentrado, son tan importantes como sembrar conciencia sobre lo que nos falta, y mostrar que si alguna vez pudimos, podemos hacerlo de nuevo”, concluyó el militante.